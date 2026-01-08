 Como identificar se um produto faz parte do recall preventivo da Nestlé no Brasil

Leia Mais  notícias do Brasil

A Nestlé orienta os consumidores a verificar se possuem produtos pertencentes a lotes de algumas fórmulas infantis que estão sendo recolhidos preventivamente no Brasil.

A identificação é simples. Basta conferir três informações presentes na embalagem: nome do produto acompanhado da faixa etária indicadagramatura (peso em gramas) e número do lote. O lote está impresso na parte de baixo da lata.

 Como identificar se um produto faz parte do recall preventivo da Nestlé no Brasil 

Se todas as informações, nessa ordem, constarem na lista oficial do recall, suspenda imediatamente o consumo e entre em contato com o Atendimento ao Consumidor da Nestlé para orientações sobre devolução e reembolso integral.

Se as informações do seu produto não coincidirem exatamente com algum dos itens da lista de recall ele não faz parte dos lotes específicos que devem ser recolhidos, e seu consumo é seguro.

A Nestlé reforçou o time de Atendimento ao Consumidor, que atenderá 24 horas por dia, sete dias por semana, e disponibilizou os canais [email protected] e o telefone 0800 761 2500 a todos os pais e cuidadores que tenham qualquer dúvida. Além disso, a companhia também disponibiliza o atendimento por meio do WhatsApp. Basta entrar em contato pelo número (11) 97893-3289.

Mais informações e a lista completa de produtos e lotes estão disponíveis no link COMUNICADO DE RECOLHIMENTO DE PRODUTO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

Sobre a Nestlé

A Nestlé tem mais de 100 anos de atuação no Brasil e segue renovando seu compromisso com a sociedade, como força mobilizadora que contribui para levar nutrição e bem-estar para bilhões de pessoas, criar um ambiente de inclusão e oportunidade para milhares de brasileiros e ser o produtor de alimentos mais sustentável do país. A empresa emprega mais de 30 mil pessoas direta e indiretamente no Brasil e tem 18 unidades industriais em operação localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, além de 12 centros de distribuição e mais de 70 brokers (responsáveis por vendas, promoções, merchandising, armazenamento e distribuição).

Comprometida com boas práticas que vão do campo à mesa do consumidor, a companhia conta com milhares de produtores fornecedores participando de programas de qualidade nas cadeias de cacau, café e leite, que garantem uma produção sustentável e que trazem modernidade ao campo. Além disso, mantém iniciativas nas fábricas como minimizar a utilização de água e energia e reduzir as emissões, ações de reflorestamento e inovações contínuas em embalagens cada vez mais sustentáveis. A Nestlé Brasil está presente em 99% dos lares brasileiros.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP