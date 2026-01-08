Como identificar se um produto faz parte do recall preventivo da Nestlé no Brasil

A Nestlé orienta os consumidores a verificar se possuem produtos pertencentes a lotes de algumas fórmulas infantis que estão sendo recolhidos preventivamente no Brasil.

A identificação é simples. Basta conferir três informações presentes na embalagem: nome do produto acompanhado da faixa etária indicada, gramatura (peso em gramas) e número do lote. O lote está impresso na parte de baixo da lata.

Se todas as informações, nessa ordem, constarem na lista oficial do recall, suspenda imediatamente o consumo e entre em contato com o Atendimento ao Consumidor da Nestlé para orientações sobre devolução e reembolso integral.

Se as informações do seu produto não coincidirem exatamente com algum dos itens da lista de recall ele não faz parte dos lotes específicos que devem ser recolhidos, e seu consumo é seguro.

A Nestlé reforçou o time de Atendimento ao Consumidor, que atenderá 24 horas por dia, sete dias por semana, e disponibilizou os canais [email protected] e o telefone 0800 761 2500 a todos os pais e cuidadores que tenham qualquer dúvida. Além disso, a companhia também disponibiliza o atendimento por meio do WhatsApp. Basta entrar em contato pelo número (11) 97893-3289.

Mais informações e a lista completa de produtos e lotes estão disponíveis no link COMUNICADO DE RECOLHIMENTO DE PRODUTO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

Sobre a Nestlé

