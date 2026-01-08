Café com Deus Pai mantém protagonismo em 2025

“Café com Deus Pai” mantém protagonismo no mercado editorial brasileiro em 2025

O Painel do Varejo de Livros 2025, levantamento anual da PublishNews com base no monitoramento de vendas do BookScan, confirmou a força de títulos nacionais no mercado editorial brasileiro. Pelo segundo ano consecutivo, Café com Deus Pai lidera o ranking dos livros mais vendidos do país.

Após encerrar 2024 no topo das listas, quando superou autores de grande apelo comercial, como Colleen Hoover, o livro devocional de Junior Rostirola manteve o protagonismo em 2025. As mensagens diárias da edição Café com Deus Pai 2026 ocuparam a primeira posição do ranking anual, seguidas pela edição Café com Deus Pai 2025, que aparece em segundo lugar.

Segundo o levantamento da PublishNews, a lista dos livros mais vendidos de 2025 inclui:

Café com Deus Pai 2026 , de Junior Rostirola

Café com Deus Pai 2025 , de Junior Rostirola

Coisa de Rico , de Michel Alcoforado

Do Dia para a Noite , de Bobbie Goods

A Hora da Estrela (edição comemorativa), de Clarice Lispector

Mais do que um livro, Café com Deus Pai se consolidou como um movimento de fé, identidade e esperança. O sexto volume da coleção, intitulado Porções diárias de amor, trouxe novidades editoriais que ampliam a experiência do leitor, como páginas interativas, frases inspiradoras em destaque, plano de leitura bíblica e marcador de página personalizado. A proposta é transformar a leitura em prática cotidiana, estimulando atos simples de empatia e cuidado no dia a dia.

Em 2025, o projeto alcançou a marca de 10 milhões de exemplares vendidos, consolidando-se como o devocional mais lido do Brasil e um dos maiores sucessos editoriais da língua portuguesa. O alcance ultrapassa fronteiras: traduzido para sete idiomas, entre eles inglês, espanhol, francês, italiano e alemão, o título chega a leitores da Europa, dos Estados Unidos e de países da América Latina.

No ambiente digital, o impacto se amplia. O podcast Café com Deus Pai, apresentado por Junior Rostirola, tornou-se o maior do Brasil no Spotify, com mais de 186 milhões de reproduções, além de figurar no Top 10 mundial da plataforma. Trechos do livro circulam diariamente nas redes sociais, compartilhados de forma orgânica por leitores e influenciadores.

A trajetória pessoal do autor contribui para essa conexão com o público. Nascido em Itajaí (SC), Junior Rostirola enfrentou uma infância marcada por violência doméstica, abusos psicológicos e bullying escolar. Aos 13 anos, abandonou os estudos e passou por um período de depressão profunda. Anos depois, encontrou na fé cristã o caminho para ressignificar suas dores e transformá-las em uma mensagem que hoje alcança milhões de pessoas.

O desempenho reforça um movimento consistente no mercado editorial brasileiro: obras de não ficção, especialmente aquelas voltadas à espiritualidade e à reflexão pessoal, seguem ocupando posições de destaque, mesmo diante de romances internacionais, livros de finanças pessoais e outros fenômenos editoriais consolidados.

