SEAAC inicia entrega de material escolar

O SEAAC disponibilizará no período de 12 de janeiro a 21 de fevereiro de 2026, o auxílio material escolar. O auxílio será de R$125,00 e o trabalhador associado poderá retirar o valor em material escolar de sua escolha diretamente nas papelarias conveniadas.

O auxílio material escolar é para os associados do SEAAC com filhos de 04 a 14 anos, em dia com suas obrigações estatutárias (Anuidade e Contribuição Assistencial). “Antes de se dirigir a papelaria orientamos que mantenha contato com o SEAAC e confirme se seu cadastro está em ordem, principalmente com relação a idade de seu filho. Depois na papelaria, basta apresentar a Carteira Digital de Sócio”, explicou a presidenta do Sindicato, Helena Ribeiro da Silva.

Para Helena, “o valor disponibilizado é uma boa contribuição para os pais na aquisição dos materiais escolares, justamente numa época do ano que as contas se avolumam. Os sindicatos tem essa obrigação social com a formação e a educação”.

