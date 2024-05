Na correria da rotina materna, repleta de novos desafios e tarefas constantes, a necessidade de cuidar das delicadas roupinhas do bebê exige uma atenção especial dos pais. Afinal, há quem acredite que por serem feitas com tecidos mais finos, as roupas não devem ser lavadas na máquina de lavar, mas, não é bem assim. Com o surgimento de novas tecnologias, já é possível realizar essa tarefa com a ajuda de uma lavadora automática. A praticidade oferecida não apenas economiza tempo, como também garante uma lavagem assertiva, preservando a suavidade e a qualidade das peças. Pensando em simplificar a rotina das famílias brasileiras, a Mueller possui um amplo portfólio de eletrodomésticos voltados para o cuidado das roupas, incluindo seu recente lançamento: as Lavadoras Automáticas de 11kg, 13kg, 15kg e 17kg. Com maior capacidade e mais atributos, elas apresentam 11 programas com ciclos específicos para cada ocasião, incluindo o ciclo rápido e delicado, ideais para as roupas dos bebês. Agora sabendo que é possível lavar as roupas de bebê na lavadora automática, ainda assim surgem algumas outras dúvidas…como lavar pecinhas tão delicadas? Será que existe um jeito mais adequado? Quais os produtos ideais? Confira as respostas neste guia que a Mueller preparou! Primeiro passo: Separando as roupas

Lave sempre as roupas do bebê separadamente e lembre-se de separá-las ainda por cor. Desta forma, nenhuma roupinha será danificada ou manchada no processo de lavagem | Foto: Divulgação Mueller

Bebês são delicados e, por isso, tanto a pele, como o sistema respiratório, olfato e demais funções do corpo pedem cuidados especiais voltados para a fase de desenvolvimento. Por isso, toda atenção é bem-vinda ao lavar as roupinhas, enxovais e fraldas de pano, a fim de evitar irritações e alergias. Desta forma, as roupas devem ser lavadas separadas das peças dos adultos até as crianças completarem, no mínimo, dois anos de idade. “É importante realizar essa lavagem separada e aproveitar as funcionalidades da lavadora para otimizar ainda mais esse processo. Escolha o ciclo da água que faça sentido com a quantidade de roupinhas que está sendo lavada, geralmente o ciclo baixo costuma dar conta do recado. Selecione o programa de lavagem para peças delicadas, após programar tudo certinho, é só aguardar o tempo indicado no painel e as roupas sairão limpinhas”, esclarece Thiago Montanari, Gerente de Marketing da Mueller. Além disso, separar cada item por cor também é fundamental para evitar que peças escuras ou coloridas soltem tinta e manchem as mais claras. Ciclo delicado

Com o receio de estragar ou esgarçar as peças, muito se fala que a melhor opção é lavar as roupas sempre à mão. Esse mito cai por terra com o “ciclo delicado” das lavadoras automáticas Mueller, que em apenas 52 minutos, as peças ficam limpas e livres de danos! | Foto: Divulgação Mueller

Ao colocar as roupas na lavadora, selecione o ciclo delicado. Com agitação mais suave e períodos de molho efetivo, as peças não correm risco de serem danificadas ou esgarçadas. Se o seu filho for maior ou a roupa estiver bem suja, com manchas de comida e sujeira, por exemplo, escolha uma opção para roupa intermediária como, por exemplo, “ciclo roupas brancas”. Para macacões mais delicados ou bodys com aplicações, lave-os dentro de saquinhos feitos especialmente para peças delicadas para garantir a durabilidade do material e evitar que as aplicações se soltem e danifiquem a lavadora. Outro ponto que merece atenção são as etapas de lavagem. Nunca pule uma etapa de enxágue, pois os restos de sabão ou de amaciante podem provocar alergias e irritação na pele do bebê. Após a lavagem, também é importante separar utensílios, como baldes, bacias ou pregadores, exclusivos para transportar as roupas do bebê. E, de preferência, compre utensílios novos, que ainda não tenham tido contato com produtos de limpeza fortes e sujeira pesada. Lavando as peças pela primeira vez

Carinho e atenção especial para a primeira lavagem: O momento de lavar pela primeira vez as roupinhas que a criança irá usar após o nascimento é um marco nessa jornada que está apenas começando. | Foto: Divulgação Mueller

A primeira lavagem de roupas de um bebê é um marco significativo na vida de toda mamãe. Afinal, qual mãe nunca sonhou em encher o varal e admirar todas as roupinhas enquanto o bebê ainda está na barriga? Esse momento deve ocorrer a partir do 8º mês de gestação, geralmente entre a 30ª e 32ª semana da gravidez. Mas porque é preciso sempre lavar as roupinhas antes do primeiro uso? Porque pode haver, nos tecidos, resíduos de produtos químicos, ácaros, pó, além de impurezas do próprio manejo. “Temos sempre que pensar quantas mãos aquela peça de roupa passou antes de chegar ao quartinho do seu bebê“, pontua Thiago. Mas atenção! Não é necessário colocar todo o enxoval na máquina antes do nascimento. Separe as roupas por tamanho e comece a lavar apenas as peças que a criança usará no primeiro mês. As demais, incluindo as roupas ganhadas ou compradas após o nascimento, podem ser lavadas conforme o bebê cresce e se tornarem necessárias.

Enquanto a chegada do bebê se aproxima, as mães se dedicam a cada mínimo detalhe para que tudo esteja pronto. Este cuidado inclui a lavagem cuidadosa das roupinhas, um processo essencial para o conforto e bem-estar do recém-nascido! | Foto: Divulgação Mueller

Outra dica valiosa é retirar todas as etiquetas das roupas. Corte tudo com uma tesoura e certifique-se de que não fique nenhuma etiqueta ou até mesmo uma linha sobrando por ali que possa incomodar a criança. Atenção aos produtos Os produtos escolhidos para colocar na máquina também são muito importantes na lavagem das roupas das crianças. É fundamental que o sabão (em pó ou líquido) não deixe resíduos e cheiros muito fortes, que podem causar irritações de pele e alergias. “Até os dois anos, é recomendado que use sabão próprio para roupa de bebê. Além de um número menor de aditivos químicos”, orienta Thiago. Os produtos em questão podem ser facilmente encontrados em supermercados. Além disso, durante a lavagem, não é recomendado usar amaciante devido à fixação e projeção da fragrância. Caso a família ache esse produto indispensável, é possível encontrar a venda de amaciantes próprios para as roupas do recém-nascido. Mas atenção ao rótulo! O amaciante deve ser hipoalergênico, sem corantes e dermatologicamente testado. Outra dica é conferir as recomendações do fabricante em relação à quantidade. Afinal, em caso de exageros, será mais difícil retirar o produto durante o enxágue. Secadora de parede

A secadora de parede Mueller Solaris permite a secagem das minis roupinhas esticadas, sem frisos e marcas indesejadas, graças aos seus seis varões e cinco cabides – forma que pode, até mesmo, eliminar a passagem das roupas do bebê com ferro a vapor. | Foto: Divulgação Mueller

Agora que você já sabe como lavar roupa de bebê, é importante ter atenção na hora da secagem das peças. Elas podem ser centrifugadas na máquina, assim como irem à secadora normalmente. Sucesso absoluto no portfólio da Mueller, a Secadora de Parede Solaris não ocupa espaço, otimiza o tempo das famílias e ainda resolve a questão da secagem com perfeição, especialmente agora na temporada de frio. Conheça mais detalhes sobre as secadoras Mueller: Secadora de Parede Mueller Solaris 8Kg

A Secadora Solaris possui seletor de ar quente e frio, timer máximo de 120 minutos e oferece uma das maiores câmaras de secagem em PVC da categoria, facilitando a distribuição do ar, o que contribui para uma maior eficiência. Outra vantagem se refere à economia, consumindo apenas 1,5 Kwh de energia – um ótimo desempenho sem pesar no bolso. Na lista de benefícios, também possui o sistema giro fácil, que permite dobrar a secadora até a parede quando não estiver em uso, ocupando ainda menos espaço. Secadora de Parede Mueller Sun 8kg

