Como manter seu cabelo protegido de forma simples e eficaz?

O cuidado capilar entra em 2026 com dois vetores claros: prevenção a poluição e rotinas mais objetivas. Revisões científicas recentes associam radiação UV e poluição a danos estruturais na fibra, como oxidação de lipídios e perda de brilho, reforçando a demanda por fórmulas protetoras e reparadoras com melhor custo-benefício de uso.

Influenciadora de moda, beleza e lifestyle, Ana Paula Ferreira observa que o cabelo assumiu protagonismo semelhante ao skincare, com foco em saúde e longevidade estética. Ela resume a virada: “Eu trato o fio como tecido nobre. Protejo de sol, vento e poluição, e pós-exposição entro com reparo. Poucos passos, consistentes, dão mais resultado do que uma rotina longa e impossível de manter”, comenta.

O eixo antipoluição e anti-UV concentra boa parte da inovação e do interesse de consumo. Relatórios de mercado projetam crescimento para linhas específicas que protegem o fio do ambiente urbano, com shampoos de limpeza equilibrada, leave-ins filmógenos e tratamentos antioxidantes, além de filtros UV capilares que preservam cor e cutícula sob sol intenso.

Outra tendência em alta é o cuidado do couro cabeludo e a ciência do expossoma capilar (tratamento regenerativo que utiliza nanopartículas extracelulares (exossomos) para combater a queda de cabelo e estimular o crescimento dos fios). Estudos apontam que agentes externos aceleram o envelhecimento do fio e influenciam sua resistência mecânica, o que traz protagonismo a fórmulas que combinam reparo de superfície e nutrição interna. A recomendação prática é intercalar limpezas suaves com tratamentos concentrados semanais, reduzir temperaturas de ferramentas térmicas e selar comprimentos com óleos leves para controlar frizz sem peso. “Eu padronizo a rotina com quatro passos: limpeza equilibrada, condicionamento eficiente, proteção térmica e solar, finalizador que segura o acabamento. O resto é disciplina e constância”, diz a influenciadora.

No varejo premium desse setor, a tendência é simplificar a prateleira e sofisticar a fórmula. Cresce a oferta de produtos multifuncionais, como leave-ins com proteção UV e térmica mais polímeros anti umidade, além de máscaras que devolvem toque e brilho após praia ou piscina. Em viagens, frascos menores e kits compactos respondem ao desejo de manter performance com menos volume na mala. Para fotografia e presença digital, superfícies com movimento e brilho controlado ganham prioridade sobre acabamentos rígidos.

