Americana recebe nova turma da Escola de Eletricistas
A CPFL Paulista, distribuidora do Grupo CPFL, em parceria com o SENAI irá abrir as inscrições para o processo seletivo da “Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição de Energia Elétrica”. O curso, totalmente gratuito, oferece 20 vagas e será realizado em etapas on-line e presencial.
Interessados podem se inscrever até o dia 19 de novembro pelo link: https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas. As aulas terão início em 22 de janeiro.
Requisitos para participar:
-
Ter 19 anos ou mais;
-
Ensino Médio completo;
-
Possuir (definitiva e válida) CNH categoria B;
-
Morar em uma das cidades com vagas ou ter disponibilidade para se mudar.
-
Disponibilidade para frequentar aulas presenciais em Americana de Segunda-feira a sexta-feira, das 18h30 às 22h30, e aos sábados das 8h às 17h.
As vagas são voltadas para moradores de Capivari, Hortolândia, Americana, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, São Pedro, Monte Mor, Sumaré, Paulínia e Santa Terezinha.
Embora a participação do curso não garanta a vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL, ele garante uma oportunidade valiosa de qualificação profissional no setor elétrico.
Compromisso com a diversidade: A CPFL Paulista, por meio de sua cultura organizacional, materializada no programa Nosso Jeito de Ser, valoriza a diversidade e respeita as diferenças, por isso pratica ações afirmativas, em que reserva vagas para aumentar, cada vez mais, a representatividade de grupos sociais minoritários, como por exemplo, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e negras, em seus quadros. Essas ações fazem parte da estratégia e compromissos da companhia para uma cultura inclusiva. Conheça mais sobre o posicionamento da CPFL no link Hub Diversidade (cpfl.com.br)
Informações:
Inscrições: Até 19/11/2025 pelo link: https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas
Início das aulas: 22/01/2026
Local das aulas presenciais: SENAI de Americana – Avenida Nicolau João Abdalla, nº 5010, Bairro Antônio Zanaga.
