Americana recebe nova turma da Escola de Eletricistas

A CPFL Paulista, distribuidora do Grupo CPFL, em parceria com o SENAI irá abrir as inscrições para o processo seletivo da “ Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição de Energia Elétrica” . O curso, totalmente gratuito, oferece 20 vagas e será realizado em etapas on-line e presencial.

Interessados podem se inscrever até o dia 19 de novembro pelo link: https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas . As aulas terão início em 22 de janeiro.

Requisitos para participar:

Ter 19 anos ou mais;

Ensino Médio completo;

Possuir (definitiva e válida) CNH categoria B;

Morar em uma das cidades com vagas ou ter disponibilidade para se mudar.

Disponibilidade para frequentar aulas presenciais em Americana de Segunda-feira a sexta-feira, das 18h30 às 22h30, e aos sábados das 8h às 17h.

As vagas são voltadas para moradores de Capivari, Hortolândia, Americana, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, São Pedro, Monte Mor, Sumaré, Paulínia e Santa Terezinha .

Embora a participação do curso não garanta a vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL , ele garante uma oportunidade valiosa de qualificação profissional no setor elétrico.

Compromisso com a diversidade: A CPFL Paulista, por meio de sua cultura organizacional, materializada no programa Nosso Jeito de Ser, valoriza a diversidade e respeita as diferenças, por isso pratica ações afirmativas, em que reserva vagas para aumentar, cada vez mais, a representatividade de grupos sociais minoritários, como por exemplo, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e negras, em seus quadros. Essas ações fazem parte da estratégia e compromissos da companhia para uma cultura inclusiva. Conheça mais sobre o posicionamento da CPFL no link Hub Diversidade (cpfl.com.br)

Informações:

Inscrições: Até 19/11/2025 pelo link: https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas

Início das aulas: 22/01/2026

Local das aulas presenciais: SENAI de Americana – Avenida Nicolau João Abdalla, nº 5010, Bairro Antônio Zanaga.

