Claudia Leitte anuncia capa e data de álbum para o verão

Ela não para! A cantora Claudia Leitte prepara, para às 21h desta quinta-feira (13), o lançamento do segundo ato de “Especiarias”, seu novo disco. O anúncio veio junto com um trecho de “Plugin da Bagaceira”, faixa inédita que será o carro-chefe do verão da artista.

Além disso, Claudinha liberou também a capa deste novo capítulo do trabalho. Ao todo serão cinco novas músicas – que se unem às quatro já lançadas na primeira parte do projeto.

Para este segundo ato, a artista transforma em música o calor da estação mais quente do ano, a vibração do Carnaval e as nuances sonoras das especiarias que formam seu “tempero brasilero”. “O segundo ato de ‘Especiarias’ vem com o gostinho do que venho preparando para o Carnaval. É quase um convite antecipado pra festa que vem aí (risos). Pensei nessas cinco músicas com a energia que quero sentir nos palcos e nos trios neste verão. Quero muita festa, todo mundo dançando, vivendo esse calor comigo”, comenta a cantora.

Claudia Leitte em turnê

As cinco novas músicas representam o segundo dos três atos de “Especiarias”. Paralelamente, Claudia Leitte segue em turnê pelo país com o espetáculo “Intemporal”, que já passou por São Paulo, Recife e Natal e seguirá por outras cidades entre 2025 e 2026. O show apresenta um repertório intimista e reflexivo, com referências marcantes à música popular brasileira.

