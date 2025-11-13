GOL registra forte crescimento e os melhores resultados financeiros desde 2019

A GOL Linhas Aéreas apresentou um dos melhores resultados financeiros de sua história recente no terceiro trimestre de 2025, com aumento expressivo de receitas, forte rentabilidade e avanço na expansão nacional e internacional.

A receita líquida somou R$ 5,5 bilhões, alta de 11,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido foi de R$ 248 milhões, revertendo o prejuízo de 2024. A margem EBITDA Recorrente expandiu sete pontos percentuais no período, atingindo 29,7%, a maior margem para um período comparável em anos pós-pandemia.

Esse desempenho reflete o aumento da demanda, a eficiência operacional e a sólida recuperação financeira da Companhia, que ampliou sua capacidade em 8,9% e teve crescimento de 34,5% nas rotas internacionais. A GOL também se manteve entre as três companhias aéreas mais pontuais da América Latina e foi, pelo nono ano consecutivo, a empresa mais lembrada pelos brasileiros, segundo o prêmio Top of Mind da Folha de S. Paulo.

A Companhia reduziu sua alavancagem para o menor nível desde a pandemia, com relação dívida líquida/EBITDA de 3,2 vezes, e encerrou o trimestre com R$ 5,4 bilhões em liquidez, demonstrando solidez financeira.

As unidades de negócios Smiles e GOLLOG também apresentaram resultados expressivos: a Smiles alcançou 29,6 milhões de clientes cadastrados e a GOLLOG aumentou em 17,6% o volume de cargas transportadas, com a chegada do primeiro avião cargueiro com a marca própria.

A Companhia se prepara para ofertar 65 mil voos e mais de 12 milhões de assentos no mercado doméstico, além de 5,2 mil voos internacionais – um aumento de 20% em relação ao último verão –, reafirmando seu compromisso com conectividade, pontualidade e excelência no atendimento.

