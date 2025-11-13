Mais de 35% dos brasileiros sonham com um futuro verde e menos urbano, aponta pesquisa.

A Experiência Lumisphere, apresentada pelo Museu do Amanhã e pela Visions2030, é uma instalação imersiva e multissensorial que convida os visitantes a sonhar e imaginar seu futuro ideal de maneira totalmente livre e criativa. Ela está aberta ao público gratuitamente na Praça Mauá, em frente ao Museu, até 19 de dezembro de 2025.

Dentro das três cúpulas interconectadas da Lumisphere, o ambiente multissensorial, com projeções 360°, som ambiente e narrativa interativa, desperta novas perspectivas sobre os desafios globais, enquanto a tecnologia aplicada permite que os participantes transformem suas visões em imagens vívidas apresentadas em telas de LED.

“A Experiência Lumisphere não é apenas uma instalação, é um convite para cocriar os futuros que sonhamos”, diz Carey Lovelace, fundadora da Visions2030. A iniciativa faz parte da missão da organização de mobilizar um bilhão de pessoas até 2030 para imaginar um futuro ideal e sustentável. “Muitas vezes lidamos com o clima em termos de medo, imaginando o pior”, continua Carey. “A Lumisphere apresenta possibilidades e permite que as pessoas imaginem um futuro positivo. Esta é uma nova abordagem à ação que inspira em vez de dar lições.”

A instalação no Rio marca o início de uma turnê global de cinco anos, conectando visitantes, formuladores de políticas e o público em geral, em um momento em que o Brasil, como anfitrião da COP30, desempenha um papel central no movimento mundial pela restauração ambiental.

A Experiência Lumisphere foi concebida pela Visions2030 em parceria com o estúdio de design experiencial Minds Over Matter, sediado em San Francisco, Califórnia, como resposta à ansiedade climática e ao cansaço em relação ao futuro. O Minds Over Matter, liderado pelo sócio e diretor criativo Travis Threlkel, é conhecido por seu trabalho pioneiro na interseção entre arte, arquitetura e tecnologia.

Buscando compreender melhor seus efeitos sobre os visitantes, uma nova parceria de pesquisa foi estabelecida entre o Institute for the Future (IFTF), a Visions2030 e a Experiência Lumisphere. Como parte dessa colaboração, o IFTF está liderando um esforço para medir e ampliar o impacto da instalação na imaginação pública, na percepção do poder de ação e na crença em futuros positivos. Os resultados mostram que a experiência deixou os visitantes mais confiantes sobre o futuro.

Quando questionados sobre o quanto diferente esperam que o mundo esteja em 10 anos, 36% acreditava que o mundo estará extremamnete diferente e após a experiência lumisphere, 43% passou a achar que o mundo estará mudado.Essas mudanças serão positivas para 25% dos respondendes (antes da experiência, apenas 18% acreditavam nisso).

As pessoas enfatizam inclusive que tem poder para influenciar essas mudanças no mundo, já quase 27% confirmou isso na pesquisa e mais uma vez a lumisphre teve um impacto positivo nesta visão, já que antes da experiência, apenas 16% afirmou isso. E por fim, 32% dos respondetndes da pesquisa acreditam que o futuro está completamente aberto e que muitas mudanças podem ocorrer ainda (antes da experiência esse número era 22%).

“Numa época em que a incerteza e a ansiedade em relação ao futuro podem ser avassaladoras, a Experiência Lumisphere demonstra que experiências divertidas, belas e emocionalmente envolventes podem ter um impacto psicológico real. Podem fortalecer a resiliência, amplificar a esperança e ajudar as pessoas a reconectarem-se com o seu próprio poder de agir”, destaca Jane McGonigal, PhD, Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento de Jogos do IFTF.

O impacto da experiência na imaginação pública será avaliado para medir o que o Institute for the Future chama de “otimismo urgente”, que é a capacidade de manter a esperança e o engajamento mesmo diante de grandes desafios. A pesquisa, intitulada “Censo do Futuro”, já reuniu respostas de mais de 14 mil visitantes, que responderam a perguntas sobre como imaginam o futuro em relação ao meio ambiente, comunidade, tecnologia e atmosfera.

O Censo do Futuro aponta o que os brasileiros almejam para o futuro

Meio Ambiente

Os dados mostram que o imaginário coletivo sobre um “mundo dos sonhos” é dominado por paisagens naturais exuberantes, com destaque para praias (14.7%), florestas (12.5%) e montanhas (10.2%). Elementos ligados à água são centrais, com praias, rios e lagos somando grande parte das escolhas, reforçando uma visão de natureza abundante, limpa e acolhedora. Para os pesquisados a visão ambiental ideal parece ser tropical, verde é marcada por contato direto com a natureza.

Comunidade

Quando convidados a imaginar como seria viver nesse mundo, os respondentes sonham com comunidades verdes, pequenas e integradas ao ambiente natural. A presença de animais (16.8%) é bastante valorizada nessa paisagem imaginada. Há também alta preferência por “somente natureza” (9.4%) apontando para um futuro urbano descentralizado, orgânico e baseado no oposto do que vemos nas grandes metrópoles com alta densidade populacional.

Tecnologia

As soluções tecnológicas mais desejadas para esse mundo são sustentáveis, discretas e focadas em energia limpa. Reflorestamento e energia solar aparecem como (9.3%), captação de água (7.1%), florestas urbanas (6.9%) e reciclagem (6.9%). Isso revela que o público imagina um futuro em que a tecnologia existe, mas trabalha em harmonia com o meio ambiente, reduzindo impacto e promovendo autossuficiência.

Estética

Por fim, o mundo ideal tem atmosfera positiva, ensolarada, pacífica e natural. Termos como ‘natural’ (15.8%), ‘harmonioso’ (10.6%) e ‘pacífico’ (10.5%) aparecem com grande destaque, reforçando que o cenário imaginado não é apenas bonito, mas emocionalmente tranquilo e saudável. Já as estéticas futuristas, sci-fi, cyber ou distópicas foram pouco mencionadas, indicando que, mesmo em um futuro com tecnologia, os respondentes desejam um ambiente humano e natural.

Metodologia

A pesquisa foi realizada com 14.088 respondentes em três idiomas (português, inglês espanhol) na Experiência Lumisphere, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, durante o mês de outubro de 2025.

Confira os resultados totais nesse link.

Ao final da pesquisa, uma imagem criada com inteligência artificial é gerada a partir das respostas de cada visitante. Os participantes também são convidados a compartilhar reflexões sobre suas visões do que seria um mundo ideal para o futuro. “Uma cidade cyberpunk que, ao mesmo tempo, se mescla com a natureza, onde os avanços tecnológicos aumentaram a expectativa de vida da população e acabaram com a escassez de alimentos.”, disse um visitante.Imagino esse lugar como um lindo lugar para morar, praticar atividades físicas como surfar, jogar futebol e fazer ginástica.”desejou outro.

Serviço

Datas: até 19 de dezembro de 2025

Local: Museu do Amanhã — Praça Mauá, 1 – Centro, Rio de Janeiro – RJ, 20081-240

Entrada: Gratuita, mediante ingresso a ser retirado no Sympla

