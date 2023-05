O comércio eletrônico mundial deve crescer 55,3% até 2025, de acordo com uma estimativa do relatório Global Payments Report, divulgado pela Worldpay from FIS. No Brasil, as vendas do e-commerce devem aumentar 95% nos próximos dois anos, de acordo com o mesmo levantamento. Outro dado é relacionado aos meios de pagamento utilizados: segundo o Estudo de Pagamentos Gmattos, em 2022, 78% das lojas ofereciam a opção de pagamento por Pix, e estima-se que a aceitação chegue a mais de 90% este ano. Além disso, compras com carteira digitais representaram 11% de todas as transações de e-commerce no Brasil e, segundo o estudo Beyond Borders, 2022-2023, realizado pela EBANX. Também, em 2022, a aceitação do BNPL subiu passando de 15,3% para 25,4% e, para 2023, as expectativas são ainda maiores. Diante desses dados, a fintech Malga – orquestradora especializada em oferecer uma infraestrutura simples, acessível e adaptável de meios de pagamentos – ressalta que uma das dores de cabeça dos e-commerces é a atapa de pagamento: em especial quando o cliente vai finalizar a compra e não encontra o método de pagamento que melhor lhe atende. Ou ainda pior, quando ele escolhe um meio de pagamento, mas a transação é recusada.

Marcel Nicolay, CTO de Malga ressalta que, no Brasil, mais de 20% das transações on-line são recusadas por diversos motivos, o que custa à indústria US$ 15 bilhões em vendas perdidas. Entre esses principais motivos estão erros genéricos (que compreendem erros de processamento, falha de comunicação, entre outros), saldo insuficiente e suspeitas de fraude. “Quando falamos, por exemplo, da modalidade de pagamento em cartão de crédito, desses três motivos, que compreendem 80% das transações negadas, dois poderiam sofrer retentativas em outros provedores, elevando as chances de conversão da compra”, explica Nicolay.

O CTO de Malga explica ainda que a orquestração de fluxos inteligentes – uma funcionalidade oferecida pela fintech – é a solução para os e-commerces pararem de perder vendas. Isso porque, a orquestração permite que as empresas trabalhem as características específicas de cada tipo de transação de pagamento. “É literalmente personalizar as transações de acordo com condições e regras específicas de cada tipo de negócio. E mais: o cliente prioriza os provedores de acordo com aquilo que é importante pra ele, seja taxa de aprovação, negociações com provedores, custo da transação, taxa e etc”, explica Marcel.esses Recentemente Malga disponibilizou o fluxo inteligente dentro do dashboard do cliente, para que eles mesmos possa montar sozinho seus fluxos, de acordo com as análises disponíveis. “Dessa forma eles conseguem ligar e desligar provedores com alguns cliques”, conta Marcel Nicolay.

De fato, com essa ferramenta, um dos clientes de Malga, a empresa Clubinho de Ofertas, está comemorando porque aumentou a taxa de conversão de cartão de crédito de 79% para mais de 95%, e ainda passou a oferecer o Pix, que em 6 dias já estava com aproximadamente 30% de participação de vendas. “Mudei 5 dias antes da minha principal data comercial e fiquei super tranquila com um resultado maravilhoso! Excelente meio para testar novos adquirentes, meios de pagamento de forma fácil e rápida”, declara Grasiela Camargo, CEO da Clubinho de Ofertas. Entre os outros resultados dos clientes de Malga, com a orquestração de fluxos inteligentes, estão: uma plataforma de gestão para o setor turismo que em apenas 1 mês teve R$ 500 mil em vendas recuperadas (o equivalente a 80% das transações do site). Já uma grande bilheteria digital, somente em um evento de vendas de ingresso, conseguiu R$ 800 mil em vendas recuperadas (o equivalente a 2.000 das transações). E um parque de brinquedos infantil que recuperou em 2 meses R$ 500 mil em vendas (o que equivale 45% das transações negadas).

Orquestração de fluxos inteligentes é personalizada para a necessidade de cada e-commerce:

Marcel Nicolay, CTO de Malga, pontua que a ferramenta tem como objetivo fazer com que os clientes aproveitem as melhores condições de cada provedor, transação a transação, de forma flexível e agnóstica. “Hoje, existe no mercado uma infinidade de provedores de pagamentos, cada um com características diferentes. Dependendo do negócio, algumas propostas são mais vantajosas do que outras, especialmente às relacionadas à quantidade de parcelas, bandeira do cartão a ser processado, prazo de recebimento, taxas de antecipação e até métodos de pagamento. Orquestração é o nome que nós damos para a configuração de regras de negócio que ditam como uma cobrança se comporta no motor de cobranças de Malga. Dentro da orquestração, um fluxo inteligente geralmente é composto por Condicionais, Antifraudes e Provedores de Cobrança, sendo configurado separadamente para cada método de pagamento que for utilizado”, explica Nicolay.

Ainda segundo Marcel, essa funcionalidade de fluxo é aplicada de forma personalizada para a necessidade de cada negócio digital, ou seja, totalmente adaptável e modular, o que contribui para a redução de custos com os provedores, o aumento da taxa de aprovação das vendas e a otimização dos gastos com processamento de cobranças. “Se um cliente cria um fluxo inteligente onde a condicional, ou seja, o dado decisivo para o caminho da transação, é o valor, transações acima de R$ 150,00 devem passar pelo sistema antifraude primeiro, e depois, devem seguir para os provedores de cobrança, com a ordem de tentativas escolhida pelo cliente. Já as transações inferiores a R$ 150,00, passam diretamente para os provedores, sem a necessidade de serem encaminhadas para o antifraude, também com a ordem de prioridade escolhida pelo negócio”, exemplifica Nicolay.

O CTO de Malga explica ainda que, hoje, o cliente monta, junto com time de especialistas da startup, os fluxos ideais para cada tipo de transação e depois tem acesso aos dados e análises junto à equipe de Customer Success. Isso porque, conhecendo as taxas de operação e condições de cada provedor que o cliente utiliza, é possível montar um cenário otimizado de taxas, com melhoria da segurança, aumento da aprovação, equilibrando custo de processamento e prazos de recebimento. Isso pode ser feito para cada método de pagamento individualmente.

Sobre Malga

Malga é uma Infraestrutura Inteligente de Pagamentos. Através de uma integração, a fintech possibilita múltiplas conexões a provedores de processamento de pagamentos on-line. As soluções de Malga aumentam a aprovação das vendas, otimizam custos, evitam a perda das transações e proporcionam flexibilidade para as empresas sempre trabalharem com os melhores provedores, sem aumentar a carga técnica. Como exemplo sobre o impacto numa área tão sensível, como a de pagamentos, com a tecnologia de Malga, alguns clientes tiveram 50% de redução de custos com boletos. Além disso, outros tiveram 30% de redução de custos com a operação de cartões e tiveram casos ainda que a redução com Pix ultrapassou 90%. Com a Infraestrutura Inteligente de Pagamentos, alguns clientes conseguiram recuperar mais de 20% das transações negadas. Muitos chegaram com uma taxa de aprovação média de 70% e conseguiram aumentar para além dos 95%.

A startup é apoiada por investidores anjos do ramo de tecnologia e pagamentos com a missão de ajudar empresas digitais a descobrirem todo o potencial de pagamentos. Malga, que fez parte do lote Summer 21 da Y Combinator, atualmente permite que os clientes se conectem com mais de 10 provedores de pagamentos, que incluem vários processadores, adquirentes, bancos e antifraudes, além de oferecer a capacidade de aceitar métodos de pagamento locais, como cartões, Pix e boleto, proteção contra fraude e conciliação. Isso tudo é possível por meio de uma simples Interface de programação de aplicações.