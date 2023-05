As frequentes mudanças do algoritmo do Instagram, combinadas ao aumento de pessoas produzindo conteúdo, deixaram a vida de centenas de empresários muito mais difícil. Afinal, quanto mais pessoas produzindo conteúdo, maior é a disputa por atenção, o que pode refletir em queda de alcance e engajamento para muitos perfis. A boa notícia é que com algumas estratégias de conteúdo, é possível reverter esse quadro.

Paulo Cuenca, especialista em marketing digital, selecionou cinco dicas para ajudar empreendedores a aumentarem suas vendas e voltarem a ter grandes performances em suas contas.

“Com as últimas atualizações da rede, o Instagram passou a distribuir o conteúdo inicialmente para um pequeno percentual da base de seguidores. Se eles engajam, a plataforma passa a distribuir para outras pessoas, caso contrário, o seu post morreu. Por isso é necessário escolher bem a mensagem que você quer propagar, e ousar na apresentação do seu produto”, comenta Cuenca.

Confira as dicas de Paulo Cuenca para voltar a ter alcance e engajamento no Instagram:

1) Procure uma pauta quente que tenha conexão com seu público. Essa é uma estratégia muito usada no conteúdo do Paulo Cuenca justamente porque é uma forma inteligente de chamar a atenção do público. O princípio é o seguinte: se as pessoas estão falando sobre isso, use o assunto como introdução de outro tema que tenha a ver com seu nicho.

2) Faça um post mostrando algo que você acredite para que seus seguidores se sintampróximos e compartilhem. Seu sistema de crenças é um dos fatores principais na hora de criar uma comunidade em torno do seu negócio. Essa é a forma de atrair pessoas que se identificam com sua visão de mundo, o que faz com que elas não apenas comprem de você como se tornem advogadas da sua marca.

3) Faça posts em colaboração com outros perfis ou marcas collabs com outros criadores de conteúdo. A “collab”, como é conhecida na internet, é uma estratégia de crescimento mútuo muito utilizada. O importante é saber escolher parceiros que tenham assuntos complementares, crenças similares às suas e, mais importante, que não seja muito maior ou muito menor que você para que seja uma collab interessante para ambos.

4) Selecione um post carrossel que foi mais salvo e teve muito engajamento e transforme em um reels. Diversificar formatos no Instagram é super importante para quem precisa aumentar o engajamento nas redes. Isso permite que você teste novas hipóteses sobre a performance dos posts e entenda qual o melhor tema para cada formato.

5) Aposte no infotenimento. Utilize um elemento comum a quase todo mundo para chamar atenção e passar sua informação. Por exemplo,com a imagem de um super-herói, você chama a atenção para o seu post e consegue passar a mensagem que deseja. Paulo Cuenca é mestre em fazer isso e está o tempo todo combinando conteúdo que agrega valor à sua comunidade com elementos que deixam o assunto mais leve, divertido e com a linguagem das redes sociais.

Mais sobre Paulo Cuenca

Formado em cinema pela FAAP, Paulo Cuenca é considerado um dos maiores especialistas em marketing de conteúdo do Brasil. Sua história de empreendedorismo digital começou a decolar em 2011, quando ele e sua esposa, Danielle Noce, criaram o canal do YouTube “I Could Kill for Dessert” – que se tornou o maior canal de gastronomia da América Latina e, posteriormente, o maior canal de viagens do Brasil.

Como empresário, Paulo é co-founder e CMO da The Brain, da Bee Social e da Holding Supernova. As três empresas realizam cursos nas áreas de marketing, comunicação e digital, além de prestação de serviços de produção de conteúdo.