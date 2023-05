A Uber anunciou nesta quarta (10) a expansão do piloto de gravação de vídeo que vem realizando no Brasil desde o final do ano passado. Alguns motoristas parceiros das cidades de Campinas (SP) e Petrópolis (RJ) que utilizam o sistema operacional Android foram recentemente convidados a participar dessa nova etapa do piloto, que permite a gravação a partir do próprio aplicativo da Uber usando o aparelho celular.

Com isso, já são quatro as cidades abrigando esse piloto no Brasil: motoristas parceiros de Santos (SP) e João Pessoa (PB) com aparelhos iOS já vem testando o recurso de gravação de vídeo desde o final do ano passado . Os mesmos testes também estão sendo realizados em algumas cidades dos Estados Unidos.

“Quando pensamos em entender melhor situações que acontecem dentro do veículo, voltamos sempre ao tema das gravações”, explicou Mariana Esteves, gerente de produto do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Uber instalado em São Paulo. “Sabemos que a gravação pode ser uma ferramenta poderosa para incentivar todos a se comportarem da melhor maneira possível, sabendo que estão sendo gravados, e que também ajuda a fornecer evidências concretas do que realmente aconteceu em um incidente. Já temos a possibilidade de gravação de áudio no app, a alternativa do motorista cadastrar uma câmera veicular e, desde o ano passado, estamos também explorando a gravação pelo próprio app da Uber.”

A novidade foi apresentada no evento “Só na Uber 2023” , realizado em São Paulo, no qual motoristas parceiros da categoria Diamante no Uber Pro foram convidados para conhecer em primeira mão ferramentas, recursos e inovações exclusivas criadas para melhorar a experiência dos parceiros.

Como funciona a gravação de vídeo no aplicativo da Uber:

Ativação : A gravação é opcional e utiliza a câmera frontal do smartphone. Uma vez habilitado o recurso, os motoristas parceiros poderão gravar vídeo e áudio de todas as viagens.

: A gravação é opcional e utiliza a câmera frontal do smartphone. Uma vez habilitado o recurso, os motoristas parceiros poderão gravar vídeo e áudio de todas as viagens. Tempo de gravação : O registro de áudio e vídeo começa ao se aproximar do ponto de embarque e continua pela viagem, parando 20 segundos depois que a viagem for encerrada — isso porque algumas situações podem ocorrer no momento do desembarque.

: O registro de áudio e vídeo começa ao se aproximar do ponto de embarque e continua pela viagem, parando 20 segundos depois que a viagem for encerrada — isso porque algumas situações podem ocorrer no momento do desembarque. Privacidade : Assim como já ocorre no recurso de gravação de áudio, o U-Áudio , a gravação de vídeo e áudio também permanece criptografada no celular, sem que ninguém possa acessá-la diretamente — nem a Uber e nem o próprio motorista, que não possui a chave da criptografia. O usuário, por sua vez, é informado que sua viagem será gravada antes de embarcar, tendo liberdade para cancelar a viagem e solicitar outro carro, se preferir.

: Assim como já ocorre no recurso de gravação de áudio, o , a gravação de vídeo e áudio também permanece criptografada no celular, sem que ninguém possa acessá-la diretamente — nem a Uber e nem o próprio motorista, que não possui a chave da criptografia. O usuário, por sua vez, é informado que sua viagem será gravada antes de embarcar, tendo liberdade para cancelar a viagem e solicitar outro carro, se preferir. Análise de ocorrências : A única forma da equipe de atendimento da Uber acessar o conteúdo das gravações é mediante um reporte de incidente de segurança no aplicativo. Se o motorista parceiro abrir uma reclamação, ele terá a opção de adicionar o arquivo com o vídeo em questão. Só então a Uber — que tem a chave da criptografia — terá acesso aos registros.

: A única forma da equipe de atendimento da Uber acessar o conteúdo das gravações é mediante um reporte de incidente de segurança no aplicativo. Se o motorista parceiro abrir uma reclamação, ele terá a opção de adicionar o arquivo com o vídeo em questão. Só então a Uber — que tem a chave da criptografia — terá acesso aos registros. Investigações: As autoridades competentes também podem solicitar acesso a essas imagens para a Uber, na forma da lei.

Outros recursos – Além da gravação de vídeo, foram anunciados outros recursos de segurança para parceiros. No Centro de Aprendizagem do app, por exemplo, em breve os parceiros poderão contar com uma nova seção, com dicas para situações difíceis. Entre os temas incluídos, estão orientações sobre segurança viária, como interagir com passageiros embriagados, dicas sobre transporte de crianças e menores e como lidar com passageiros mal-educados. Os conteúdos foram desenvolvidos pela Uber em colaboração com parceiros especializados e motoristas experientes.

A Uber também informou que implementou uma ferramenta para que os motoristas parceiros possam reportar nomes de usuários que sejam potencialmente falsos ou inapropriados – como “Batman” ou “Super Homem” – para que sejam corrigidos. A opção está disponível desde já, na seção Ajuda do aplicativo do motorista.

