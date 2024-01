Quem nunca sentiu um vazio persistente, com a sensação de que se está perdendo algo? Frequenta a igreja e tenta alcançar uma espiritualidade mais profunda, mas assim que coloca os pés para fora do templo o sentimento se esvai. No entanto, a busca por essa espiritualidade genuína pode estar mais perto do que se imagina.

Com a intenção de vislumbrar a presença de Deus em todos os aspectos da vida, Joel Clarkson, autor do livro Uma experiência com o sagrado, elenca quatro vezes em que Deus se manifesta no dia a dia, mas os sinais passam despercebidos pela maioria.

Na Natureza: o modo de interagir com o meio ambiente reflete a relação com a própria essência. A maneira como se enfrenta a beleza e as adversidades naturais espelha essa jornada espiritual. Segundo Francisco de Assis, a natureza é nossa irmã e reflete as complexidades humanas. Na Música: algo que transcende a mera observação e convida a participar ativamente da obra de Deus. Ela comunica verdades que as palavras por si só não conseguem expressar. Enquanto as palavras plantam sementes, a música as faz florescer em momentos importantes da vida. Na Arte: vai além do visual, direciona para a pessoa real por trás da obra. Por meio de cores, texturas e estilos, essa manifestação conduz as pessoas a uma conexão mais profunda com o que está além da imagem. Nas Refeições: encontrar Deus nessas situações pode ser tão sutil quanto reconhecer os aromas que remetem à infância. Associar o aroma com a fé, seja o incenso do serviço religioso ou o cheiro de uma refeição partilhada, molda nossa prática espiritual.

Ficha técnica:

Título: Uma experiência com o sagrado Subtítulo: Sentindo a beleza divina no cotidiano

Editora: Mundo Cristão

Autor: Joel Clarkson

ISBN: 978-65-5988-185-7

Páginas: 208

Formato: 14×21 cm

Sobre o autor: Joel Clarkson é um compositor, autor e narrador. Nasceu em Viena, Áustria. Frequentou o Berklee College of Music, onde se formou em composição musical, e a Universidade de St Andrews, na Escócia, local que fez mestrado em Teologia.

Sobre a editora: Fundada em 1965 na cidade de São Paulo pelo missionário americano Peter Cunliffe, a Editora Mundo Cristão publica Bíblias e livros de autores nacionais e estrangeiros e de diversos gêneros literários, sempre pautados pela postura teológica cristã, histórica e equilibrada.

