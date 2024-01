Pegar a estrada rumo a um destino no país é a opção de muitos na hora de planejar uma viagem. Segundo expectativa da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati), apenas para o período pré-carnaval, o setor rodoviário irá ter um aumento de mais de 50% das ofertas de horários nos primeiros 20 dias de fevereiro.

Em um movimento de interiorização do turismo, o uso de carro próprio e ônibus se tornou a escolha para 74% dos brasileiros que farão viagens de lazer até março deste ano, afirma uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo. A estimativa reforça a atual tendência dos viajantes em procurarem cidades menores para descansar e curtir as férias.

De acordo com os dados do MTur, 64% das pessoas preferem destinos menos movimentados na hora de escolher seu roteiro. Belezas naturais, aliadas a bons preços também estão entre os principais fatores que os brasileiros consideram quando vão viajar.

Ainda segundo o levantamento, ônibus de linha convencionais são os preferidos por quem escolhe pelo modal. De acordo com a pesquisa, 29% dos viajantes irão utilizar ônibus como meio de transporte e 66% das viagens de ônibus serão feitas em linhas convencionais.

Segundo a Abrati, atualmente, o setor interestadual de passageiros atende mais 4.300 linhas com destinos interioranos – abarcando quase todo o Brasil – e realiza cerca de 137 mil viagens onde o destino final é o interior do Brasil. Isto representa 89% de todas as viagens realizadas.

MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A indústria rodoviária tem se adaptado aos passageiros que estão mais exigentes e buscam conforto e segurança quando decidem pegar a estrada. O setor tem investido em frotas mais modernas, equipadas com ônibus leito, serviços de bordo e acesso Wi-Fi, oferecendo uma experiência mais completa aos turistas.

TENDÊNCIA DE TURISMO

O levantamento encomendado pelo MTur, denominado “Tendências de Turismo”, foi realizado pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI) entre 07 e 11 de dezembro de 2023.​ Ao todo, foram 2.029 entrevistas domiciliares com cidadãos a partir de 16 anos, nas 27 Unidades da Federação. A margem de erro no total da amostra é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento traz recortes com quotas de sexo, idade, região, escolaridade e renda.​

