2024 será um ano “econômico” de feriados, com grande parte caindo durante o final de semana. O Carnaval, que será celebrado logo no início de fevereiro, é um dos poucos “feriadões”… Se você é do time que prefere descansar ao invés de soltar confete por aí, confira abaixo dicas de nove destinos ideais para relaxar:

Trancoso (BA): Banhada por 1.000 metros de praia, a Reserva Jacumã é um hotel boutique recém-inaugurado, localizado a 26 km do centro de Trancoso. Um paraíso ideal para o descanso, conta com apenas 15 acomodações exclusivas e tem como objetivo principal se tornar o mais novo refúgio do litoral Sul da Bahia. Seu estilo rústico chique é um convite para desfrutar de momentos inesquecíveis de conforto e relaxamento. Para o Carnaval, trabalha com pacote de 5 diárias, a partir de R$ 25.500, com café da manhã mais taxas.

Serviço Reserva Jacumã

Tel: (73) 3191-2000

Site: https://www.reservajacuma.com.br/

Endereço: Estrada de Acesso a Jacumã, SN – Trancoso, Porto Seguro – BA, 45810-000

Itacaré (BA): Para o carnaval, o resort Txai preparou uma agenda especial que conta com aulas de gastronomia com o chef Nena, serviço de coquetel, pizza na lenha e música ao vivo. Os hóspedes também poderão desfrutar de um luau à beira da praia e exposição de arte com artistas locais, bem como passeios guiados pela Mata Atlântica que cerca a propriedade. O programa de Carnaval começa no valor mínimo de R$30.610,00 no Apartamento Superior, e vai até R$51.990,00, no Bangalô Premium, para quatro noites. No pacote de hospedagem de 7 noites, os valores se iniciam em R$44.770,00, no Apartamento Superior, e vão até R$75.390,00 no Bangalô Premium. Todos os pacotes incluem pensão completa, sendo café da manhã, almoço e jantar, sem bebidas alcoólicas e não alcoólicas, além do serviço de transfer.

Serviço Txai Resort Itacaré

Rodovia Ilhéus – Itacaré/Bahia BA 001 – km 48

Reservas e informações: (11) 3040-5010, (73) 2101-5000 ou central.reservas@txairesorts.com.

Praia do Forte (BA): A deslumbrante Praia do Forte, localizada no litoral norte da Bahia, com extensas faixas de areia branca, águas cristalinas e a exuberante Mata Atlântica, é um cenário paradisíaco. Para aqueles em busca de uma experiência de hospedagem com programação para toda a família, o Tivoli Ecoresort se destaca. Com 287 quartos em uma área de 300 hectares, o resort conta com 7 piscinas, clube infantil, além do premiado Anantara Spa, um refúgio de bem-estar, que proporciona aos hóspedes uma experiência de relaxamento exclusiva. Para quem busca privacidade longe da agitação, o hotel oferece ainda as Pool Villas. Casas de alto padrão de 320m² construídas com materiais sustentáveis que combinam conforto, serviços personalizados da marca Tivoli aos hóspedes e integração com a deslumbrante natureza da Bahia. O hóspede também aproveita o melhor da culinária baiana, contemporânea e internacional nos três restaurantes que ficam dentro do hotel, além dos bares que oferecem delícias artesanais preparadas diariamente.

Serviço Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Tel.: 55 (71) 3676.4000

Site: www.tivolihotels.com

End.: Avenida do Farol s/n Praia do Forte | Bahia – Brasil

E-mail: reservas.tepf@tivolihotels.com

Instagram: @Tivoliecoresort

Facebook: @TivoliEcoresortPraiadoForte

Preá (CE): Destino mais procurado pelos amantes de kitesurfe no Brasil, a Praia do Preá, conta com a exclusividade do Casana Hotel. Com apenas sete bangalôs e localizado a 20 minutos do aeroporto de Jericoacoara, o hotel boutique oferece privacidade e excelência em serviço para quem busca se aventurar com as pipas nos ventos constantes da praia de águas quentes e cristalinas. A propriedade conta com sua própria escola de kite, com aluguel de equipamentos de alta tecnologia e instrutores bilíngues. Destaque para a gastronomia assinada pelo Chef André Wunderlich.

Serviço Casana Hotel

Tel: (88) 8155-9745

Site: https://www.casana.com/pt/

Endereço: Av. Beira Mar, Preá – Ceará – CEP 62595-000

Fortim (CE) :

Vila Selvagem

Localizado no município de Fortim, a 130 km de Fortaleza, na praia do Pontal de Maceió, o hotel Vila Selvagem está em uma área de mais de 20.000 m² à beira-mar. Com um total de 33 acomodações, hotel acaba de ampliar sua estrutura com cinco novos bangalôs premium com jacuzzi privativa, duas quadras de paddle tennis, e o Ywi SPA, com tratamentos, terapias, academia e produtos exclusivos desenvolvidos especialmente para o hotel, direto da Amazônia. Para quem quer fugir da folia, o hotel oferece pacote de cinco (5) noites com café da manhã a partir de R$ 10.500,00 para casal e no bangalô royal família, frente mar, que acomoda 4 pessoas, o pacote é de R$ 23.300,00.

VILA SELVAGEM Hotel Contemporâneo

Rua Ernestina Pereira, 401 – Praia de Pontal do Maceió, Praia de Pontal do Maceió, Fortim, Ceará.

Reservas: reservas@vilaselvagem.com

Tel.: +55 (88) 3413.2031 Cel.: +55 (88) 99990-5555

Website | Instagram @vilaselvagem| Facebook: @hotel.vilaselvagem

Jaguaribe Lodge

Localizado às margens do Rio Jaguaribe, onde o rio se encontra com o mar, o hotel Jaguaribe Lodge está em uma área de 8 hectares, com 1,5 km de praia, e foi projetado para manter a cultura local sempre presente e a natureza preservada. Toda sua estrutura é em madeira reflorestada e foi construída de forma suspensa, para que o movimento das dunas e vegetação local fossem preservados. Os 23 ecolodges possuem muxarabis que permitem a abundante circulação da brisa fresca do mar, dispensando o uso de ar-condicionado, diminuindo a emissão de poluentes no ar e o consumo de energia elétrica. O hotel conta com um centro-escola de kitesurf com certificação internacional, seis quadras de beach tennis, SPA com piscina semi olímpica, mas para quem tiver espírito carnavalesco, uma banda tocando marchinhas, com direito a abadá e outros mimos, irá tocar no hotel durante o final de semana . O pacote de carnaval com cinco (5) noites com café da manhã é a partir de R$ 6.775,00

Hotel Jaguaribe Lodge & Kite

Rua Praia Canoé – Pontal de Maceió, Fortim, 62815-000 – Ceará.

Telefone e Reservas: (88) 9 8121-0441 reservas@jaguaribelodge.com | Site: www.jaguaribelodge.com | Instagram: @jaguaribelodge | Facebook: www.facebook.com/jaguaribelodge

João Pessoa (PB) : O premiado BA’RA é um hotel lifestyle que oferece estrutura completa para receber quem busca curtir o Carnaval em ritmo lento. O SPA oferece momentos de bem-estar, a piscina localizada no rooftop tem uma vista exuberante para as areias brancas da praia do Cabo Branco, e os restaurantes trazem o melhor da gastronomia. Há ainda uma programação especial no Kids Club e uma agenda de passeios personalizados pela cidade.

Serviço BA’RA Hotel

Tel: (83) 3035-6801

Site: https://barahotel.com.br

Endereço: Av. Cabo Branco, 1148 – Cabo Branco, João Pessoa – PB, 58045-010

Lapa (PR): Para a temporada de carnaval, a Lapinha preparou uma agenda musical que contará com diversas apresentações como do Jazz Cigano Quinteto (07/02), Horizonte Duo (09/02) Trio Matheus Braga (10/02), Trio Quintina e amigos (13/2), João Pedro Teixeira (14/2) , Sound healing (15/02) e Daniel Miggliavacca. Já na agenda esportiva, o destaque é para o Beach Tennis no qual os entusiastas e novatos do esporte poderão atuar em partidas orientadas por instrutores especializados, em uma combinação que une esporte e entretenimento. Com pouquíssimas vagas restantes, o pacote para a temporada do Carnaval na Lapinha é oferecido nos valores de R$30.000,00 (apartamento Comfort duplo) e R$35.000,00 (apartamento Premium duplo) , com todas as refeições e atividades inclusas. Informações mais detalhadas e a programação completa podem ser encontradas em http://www.lapinha.com.br/semanas . As reservas podem ser feitas pelo site ou telefone 0800 643 1090.

Serviço Lapinha Spa

Endereço: Estrada da Lapa, CAMPO DO TENENTE, Km 16,5 – Fazenda Margarida, Lapa – PR. CEP: 83750-000

E-mail: lapinha@lapinha.com.br

Telefone: 0800 643 1090

Fasano Boa Vista: Empreendimento premiado nacional e internacionalmente une design e serviço primoroso a infraestrutura completa para famílias a apenas uma hora de São Paulo.

Totalmente rodeado de natureza, o Fasano Boa Vista uniu a excelência e a elegância tradicionais da marca Fasano à tranquilidade do interior paulista. Não à toa, foi o único hotel brasileiro eleito entre os 100 melhores do mundo pela revista Travel+Leisure em 2021 e aparece constantemente em rankings semelhantes.

Localizado na Fazenda Boa Vista, nos arredores de Porto Feliz, a apenas 100 km de São Paulo e com fácil acesso pela rodovia Castello Branco, o hotel, idealizado por Gero Fasano, mescla em perfeita harmonia a despretensão da vida no campo com o conforto e a tradição inerentes à marca Fasano. O serviço primoroso e repleto de pequenas mordomias, marca registrada dos hotéis e restaurantes do Grupo Fasano, cuida de todos os detalhes para que cada estada seja personalizada e impecável.

Inaugurado em 2007, o empreendimento, com projeto assinado pelo arquiteto Isay Weinfeld, tem três milhões de metros quadrados cobertos por bosques e jardins de mata nativa e construções totalmente integradas com a natureza. São 46 espaçosas acomodações (apartamentos de 60 m² e suítes com até 180 m²) inteiramente integradas à natureza local. Todas as unidades do Fasano Boa Vista possuem varanda privativa com vista panorâmica para os jardins da propriedade.

A estrutura de lazer do Fasano Boa Vista inclui piscina externa de borda infinita com raia de 25 m, deck com espreguiçadeiras, pool bar, quadras poliesportivas, de tênis e de beach tênis, campos de futebol e paintball e pista de triatlo com percurso para ciclismo e corrida com 3,4 km de extensão.

O impressionante spa do Fasano Boa Vista é um verdadeiro centro de wellness que ocupa 1.400 m² com duas piscinas, duas jacuzzis e um extenso menu de tratamentos e terapias corporais, faciais e estéticos para garantir total relaxamento, equilíbrio e bem-estar. O local tem ainda fitness center completo e uma filial do spa do cabelo Mariá Head&Hair Spa.

Tarifa a partir de R$ 4.900 com café da manhã.

HOTEL FASANO BOA VISTA

Rodovia Presidente Castello Branco, Km 102,5 – SP Brasil 18540 000

T 55 15 32619900 F 55 15 3261 9901 www.fasano.com.br.

Palácio Tangará (SP): Longe do clima de Carnaval e perfeito para quem quer fugir da folia, o luxuoso Palácio Tangará, hotel conhecido por ser um refúgio cercado de natureza no coração de São Paulo, preparou um pacote com programação especial para toda família durante o feriado.

As atividades acontecem de 10 a 14 de fevereiro e contam com performances de jazz ao vivo, refinados churrascos na piscina e recreação infantil com área gamer, até às 18h. A oportunidade ainda é perfeita para aproveitar a área de lazer do espaço, que é composta por academia, o primeiro SPA Lancôme Absolue da América Latina, piscina semiolímpica interna e externa, e muito mais.

O pacote para duas pessoas com três noites de hospedagem está disponível a partir de R$10.995 e pode ser dividido em até seis vezes sem juros. Para mais informações e reservas, basta acessar o site.

Serviço

Palácio Tangará