1 – Torne-se especialista em um nicho – Quando um streamer é novo, geralmente quer fazer lives sobre tudo. “Hoje vou fazer Minecraft; amanhã, Valorant”. Os streamers que mais deram certo têm uma consistência na identidade que criaram e suas comunidades existem há muito tempo. A marca vai observar se você tem uma comunidade consolidada, se realmente se comunica com aquele público e aí vai comparar com o nicho dela para ver se dá jogo, se funciona. A chance de sucesso é muito maior.

2 – Atualize as redes sociais – “Se uma marca se interessar por você, ela vai querer ver as suas postagens nas redes sociais. Se ela entrar e ver que estão abandonadas, pode ter certeza que vai se decepcionar. Na percepção de uma empresa, o poder do criador de conteúdo deve ir além da Twitch, deve estar também no Instagram, no Twitter ou no Tiktok. Como você faz o seu ecossistema de conteúdo? Como trabalha a sua própria marca e a sua comunidade de seguidores e pessoas que assistem às suas lives? Então, deixe as redes sociais atualizadas, por favor”, pontua a Head de Marketing da Husky.

3 – Reaproveite conteúdos para outros canais – Uma dica que eu gosto muito de dar para as pessoas que querem ter uma produção de conteúdo consistente é reaproveite o conteúdo que criou. Pega a live que fez na Twitch, sobe no Google, inclui no seu canal do YouTube, faz um corte e coloca no reels, sobe no TikTok e no Twitter procura avisar a sua audiência quando você está on-line, fazendo alguma coisa, e tenta gerar conversas nas suas redes sociais. As marcas vão olhar muito se você está dando atenção para a audiência e está alimentando o engajamento. Não pode ser simplesmente uma transmissão, tem que trazer retorno e criar conversas.

4 – Apresente um produto que você gosta – Não espere receber uma proposta para tentar fazer um público. Por exemplo, você adora monitores e importou alguns bem diferentes. Como produtor de conteúdo que quer profissionalizar a carreira, você pode fazer o review de cada monitor e compartilhar a dica com a sua audiência. Quando a marca entrar no seu perfil, você terá um vídeo mostrando como apresenta um produto que gosta.

5 – Crie um mídia kit para se divulgar – “Pode ser algo simples. Use o Canva, o Linktree (plataforma gratuita que compila links), um PDF ou link que seja, para mostrar os seus canais, qual o tipo de conteúdo você faz, números da sua audiência, qual que é o seu alcance de lives, os vídeos que você mais gosta, os links das suas redes sociais. Sobre precificação, geralmente as marcas pagam de duas maneiras: pelo alcance ou pela performance. No primeiro caso, significa quantas pessoas a marca vai conseguir atingir com o conteúdo produzido. Pela performance, a marca pagará por cada venda feita. São informações que também podem ser colocadas no seu mídia kit. Ah, e o mais importante: coloque um e-mail, uma forma de contato, como prefere que as marcas falem com você. Facilite a vida delas e a sua”, finaliza.