 Como ter um Ano Novo mais feliz? Especialista ensina!

“Muitas pessoas acreditam que só podem ser felizes na ausência de conflitos. Mas momentos assim acontecem até mesmo nas horas mais desafiadoras”. É com essa frase que Pamela Gail Johnson, especialista em psicologia positiva e fundadora da Society of Happy People (Sociedade de Pessoas Felizes) há 25 anos, sintetiza a obra Felicidade na Prática: um compilado de insights que ajuda a repensar o sentimento e a alcançar este estado de espírito sem depender de bens materiais.

Ao lidar diariamente com pessoas que buscam o prazer emocional, a autora constatou que todos podem ter acesso à felicidade a qualquer momento se forem capazes de reconhecer alguns princípios: 1) a felicidade é pessoal; 2) os Exterminadores da Felicidade são gerenciáveis; 3) ela muda conforme você muda; 4) este sentimento é maior do que se pensa. Estes tópicos apresentados por Johnson ao longo de quatro capítulos delineiam caminhos para o autoconhecimento a fim de demonstrar como regular as emoções em meio ao caos e auxiliar na jornada rumo à alegria plena.

Neste lançamento da Latitude, a escritora apresenta os temíveis “Exterminadores de Felicidade”: medo, estresse, dificuldades financeiras, luto e outros sentimentos que podem diminuir a percepção individual de alegria. Entretanto, Pamela Gail enfatiza que, independentemente destes obstáculos, a felicidade sempre estará presente em pequenas ações, pois ela muda de acordo com a mentalidade, maturidade e percepção de cada pessoa sobre o momento presente.

Quando ficamos mais felizes, naturalmente notamos mais felicidades nos outros e na vida. Nossa vibração aumenta naturalmente, e atraímos mais experiências que nos fazem bem.

(Felicidade na Prática, p. 29)

Para evitar que pessoas caiam no conceito de Felicidade Competitiva, ou seja, uma falsa alegria constante, a escritora instiga o leitor, por meio de relatos e exemplos práticos, a montar uma lista de cinco coisas que os fazem felizes de verdade. De tarefas simples como um passeio ao ar livre a desafios complexos, a especialista explica que listar essas ações ajuda a identificar a sensação de bem-estar no dia a dia, sem precisar de acontecimentos extraordinários para alcançar o oásis.

Felicidade na Prática é um convite para cultivar uma mentalidade positiva em meio a situações adversas. Com ensinamentos de uma das maiores especialistas no tema, o livro traz um importante alerta: não é o emprego, a casa, o relacionamento amoroso ou bens materiais que tornarão a felicidade possível, mas, sim, saber gerenciar as vivências pessoais e ter uma visão edificante e gratificante nos momentos mais singelos.

Ficha técnica:

Título: Felicidade na prática

Subtítulo: Quatro princípios para melhorar sua vida

Autora: Pamela Gail Johnson

Editora/selo: Latitude

ISBN: 978-65-89275-45-9

Edição/ano: 1.ª ed., 2023

Gênero: não ficção

Idade recomendada: a partir dos 35 anos

Número de páginas: 180

Formato: 16 x 23

Preço: R$ 59,90

Onde encontrar: Amazon | E-commerce VR Editora | Principais livrarias do Brasil

Sobre a autora: Pamela Gail Johnson ajuda as pessoas a entender, expandir e repensar a felicidade desde 1998, quando fundou a Society of Happy People (Sociedade de Pessoas Felizes). A partir deste trabalho, ela já foi destaque em muitas revistas e jornais, incluindo People, Newsweek, The Washington Post, The Cotsco Connection, USA Today, The Wall Street Journal, The Dallas Morning News e The Los Angeles Times. Ela acredita que sua missão na terra e propósito na vida é tornar o mundo um lugar mais feliz. E isso começa ajudando as pessoas a se sentirem mais felizes, uma pessoa de cada vez.

Confira mais eventos e agendas de final de ano aqui

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP