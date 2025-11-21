Como usar a Inteligência Artificial a favor dos estudos e aprender de forma mais eficiente e consciente

A Inteligência Artificial é algo que está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros e, quando usada nos estudos, pode ser uma grande aliada para organizar a rotina, revisar matérias e aprender de um jeito mais inteligente. Basicamente, a IA é uma tecnologia que permite que máquinas aprendam com dados e realizem tarefas que normalmente exigiriam raciocínio humano, como responder perguntas, escrever textos ou gerar imagens. Além disso, ela está por trás de ferramentas que já são usadas em larga escala, como assistentes virtuais, tradutores automáticos e até os filtros das redes sociais. Nos estudos, a IA atua como uma espécie de “apoio inteligente”, capaz de agilizar o aprendizado e facilitar a organização da rotina.

Uma pesquisa intitulada Inteligência Artificial na Educação Superior, realizada pela Abmes (Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior), em parceria com a Educa Insights, mostra que sete a cada 10 estudantes universitários ou que têm interesse em cursar uma faculdade utilizam frequentemente ferramentas de Inteligência Artificial na rotina de estudos. O levantamento ainda mostra que 80% conhecem as principais ferramentas, como ChatGPT e Gemini. Sobre a frequência, 29% dos entrevistados utilizam as ferramentas nos estudos diariamente e 42% semanalmente.

De acordo com Leonardo Andreoli, diretor nacional da Prepara IA, rede de ensino profissionalizante, usar IA para estudar não significa deixar que ela faça o trabalho por você e sim usar tecnologia para estudar de forma mais eficiente. “Há cinco maneiras de usar esse tipo de ferramenta a favor dos estudos, como gerar resumos automáticos de textos longos, revisar redações e receber sugestões de melhoria, organizar cronogramas personalizados, criar mapas mentais, flashcards e quizzes, além de montar apresentações e materiais visuais para trabalhos. Ferramentas assim ajudam a otimizar o tempo e tornar o aprendizado mais leve. Muitas delas são gratuitas e fáceis de usar”, ressalta o executivo.

Ferramentas gratuitas de IA

O ChatGPT para tirar dúvidas e criar resumos. Se trata de uma das ferramentas mais conhecidas de IA. Ele pode ajudar a entender conteúdos difíceis, revisar textos e até gerar perguntas de revisão. Exemplo de uso: “Explique o que foi a Revolução Francesa em linguagem simples” ou “Crie um resumo em tópicos sobre fotossíntese”. Como dica, quanto mais específico for o pedido, melhor será a resposta. E sempre é preciso revisar as respostas e o conteúdo trazido pelo ChatGPT.

O Canva é ideal para trabalhos escolares, para criar apresentações, pôsteres e infográficos com aparência profissional. Ele usa inteligência artificial para sugerir layouts, fontes e imagens automaticamente, deixando os trabalhos mais criativos e organizados, sem precisar de conhecimentos em design.

O Notion é um aplicativo de organização muito usado por estudantes. Com a função de IA, ele ajuda a montar cronogramas de estudo automáticos, priorizar tarefas e gerar listas de revisão personalizadas. É uma ótima opção para quem quer manter a rotina em ordem e acompanhar o próprio progresso.

Vantagens de usar IA para aprender mais rápido

Quem opta por usar essa tecnologia em prol dos estudos pode ter mais produtividade, graças a automatização de tarefas repetitivas e a economia de tempo. Além disso, é possível ter um aprendizado personalizado, já que é possível adaptar os conteúdos às dificuldades e o ritmo de acordo com o perfil do aluno. Tais ferramentas proporcionam um visual mais atrativo, pois usam imagens e esquemas que facilitam a memorização. Outro benefício é a organização dos estudos, já que com esse advento é possível criar e seguir cronogramas com eficiência. “Ao utilizar Inteligência Artificial, é possível que o usuário desenvolva novas habilidades, apendendo um pouco sobre tecnologia e melhorando o pensamento crítico ao mesmo tempo. No fim das contas, a IA não substitui o esforço dos estudantes, ela multiplica os resultados”, explica Leonardo Andreoli.

Erros comuns ao usar IA nos estudos

A Inteligência Artificial é uma ferramenta poderosa para auxiliar nos estudos, mas o uso incorreto pode acabar atrapalhando mais do que ajudando. Um dos erros mais comuns é utilizá-la como atalho para não estudar, confiando 100% nas respostas geradas sem revisar o conteúdo. Outro equívoco frequente é copiar resumos prontos sem realmente compreender o que está sendo estudado, o que impede a construção de um aprendizado sólido. Além disso, muitos deixam de consultar fontes confiáveis e professores, perdendo a oportunidade de esclarecer dúvidas de forma mais completa. Também é importante evitar pedir respostas genéricas à IA, preferindo sempre fazer perguntas específicas e direcionadas. Em resumo, a inteligência artificial deve ser vista como uma aliada no processo de aprendizado, mas quem realmente conduz esse processo é o estudante.

