Como validar atestado médico digital?

VALIDAR – conheça o serviço que valida as assinaturas de receitas e atestados digitais

Em um mundo cada vez mais digital, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) disponibiliza uma aplicação revolucionária para o setor de saúde: o serviço online e gratuito chamado VALIDAR. Este serviço é uma ferramenta essencial para a validação de assinaturas eletrônicas em documentos médicos, como receitas, atestados, pedidos de exame e laudos. A crescente digitalização dos sistemas de saúde e a complexidade das redes de comunicação tornam imperativo que as instituições de saúde sejam capazes de verificar a autenticidade e a integridade dos documentos digitais em circulação. LEIA+ Cannabis medicinal tratamento já atende 430 mil no Brasil 1. Impacto da Digitalização na Saúde A transformação digital está gradualmente substituindo documentos físicos por arquivos eletrônicos assinados digitalmente por profissionais de saúde. A adoção da assinatura eletrônica qualificada, baseada no certificado digital ICP-Brasil, é um passo crucial para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica desses documentos. Esse avanço tecnológico não apenas economiza recursos como papel, tinta e energia, mas também aumenta a disponibilidade de informações e reduz o risco de fraudes em documentos de saúde. Para Emerson Castro, sócio proprietário da Sempre Tecnologia, a tendência é a de aumento do uso de assinaturas eletrônicas na área da saúde exatamente por ela ofertar elementos de segurança muito superiores ao documento em papel, além da segurança de dados pessoais. Segundo Castro, a necessidade de incremento à segurança das informações de saúde também impulsiona o uso do documento eletrônico assinado com a assinatura qualificada ICP-Brasil.

2. Meta Reports – Alternativas Sustentáveis e Eficientes Além do VALIDAR, destacamos o serviço Meta Reports, que oferece soluções especializadas para empresas e profissionais de saúde na transição do papel para o digital. Este serviço promete eficiência, rapidez e economia, atendendo às necessidades específicas do setor de saúde e contribuindo para um futuro mais sustentável e seguro no manejo de informações médicas. Além disso, os responsáveis pela empresa possuem dados de utilização das ferramentas e feedbacks valiosos de quem as utiliza. Conclusão O uso de documentos digitais no setor da saúde traz inúmeros benefícios. Um dos principais é a facilidade de acesso e compartilhamento desses documentos por profissionais e instituições de saúde em todo o mundo. Essa característica facilita a colaboração, potencializando a rapidez e eficácia no cuidado aos pacientes. Além disso, a segurança é um ponto forte dos documentos digitais. Diferentemente das versões em papel, os documentos digitais podem ter criptografia, dificultando o acesso por indivíduos não autorizados. Outra vantagem significativa é a possibilidade de fazer backups com facilidade, minimizando o risco de perda de informações cruciais devido a danos ou perda de cópias físicas.

