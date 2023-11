Instituto Coca-Cola Brasil e Suzano fecham parceria em prol de jovens em situação de vulnerabilidade social

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) e a Suzano acabam de anunciar uma parceria inédita para reduzir desigualdades e acelerar o empoderamento econômico de jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio de formação e geração de oportunidades de emprego.

A iniciativa prevê formar 70 mil jovens, por meio de capacitações da Plataforma Coletivo Jovem, e conectar 15 mil ao mercado de trabalho até 2025, em territórios estratégicos para a Suzano, como Sorocaba, Mogi das Cruzes, Campinas, São José dos Campos, Suzano, Ribeirão Preto, Itu, Botucatu, Santos, Jacareí, Limeira e Americana, todas no Estado de São Paulo; São Luís, Imperatriz e Açailândia (MA); Uberlândia (MG); Campo Grande (MS), Maracanaú (CE); e Belém (PA). Além destes compromissos, a empresa se compromete a contratar jovens diretamente em suas operações e incentivar que parceiros de sua cadeia de valor contratem e promovam a causa.

A parceria com a Suzano, além de ampliar as ações de impacto do ICCB, irá estimular a jornada de diversidade e inclusão racial e social da empresa. O aporte será de R$ 4 milhões, ao longo de dois anos, e se somará aos mais de R$ 100 milhões já investidos pelo ICCB nos últimos 10 anos na temática.

Daniela Redondo, Diretora Executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, comenta sobre as oportunidades da parceria. “A chegada da Suzano acelera nossa agenda para impactar 5 milhões de jovens até 2030. Acreditamos que, para mover os ponteiros da desigualdade e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, precisamos atuar com foco em jovens, incluindo perspectivas de equidade de gênero e raça em nossas ações, e fomentar iniciativas empresariais que acelerem a contratação deles. E a parceria com a Suzano é um novo capítulo nesta jornada”.

“Nós temos como premissa nos unir e engajar junto a empresas que tenham valores e objetivos semelhantes aos nossos, neste caso, o de fortalecer o desenvolvimento social a partir da geração de renda e da educação em diversas regiões do país, contribuindo assim para construir um futuro melhor para esta e as próximas gerações. Essa parceria com o ICCB está alinhada a um dos nossos Compromissos para Renovar a Vida, conjunto de 15 metas de longo prazo, que é o de retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza em nossas áreas de atuação até 2030”, enfatiza Fernando Bertolucci, Diretor Executivo de Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade da Suzano.

A partir deste mês, a parceria já começa a atuar de modo a disponibilizar mais oportunidades de empregos para jovens nas regiões de atuação da Suzano. Além disso, estão previstos investimentos na tecnologia social do ICCB para escalar oportunidades de capacitações e conexão com empregabilidade. É um reforço contínuo e mútuo para alcançar o combate expressivo de questões sociais e econômicas do país, enxergando valor na potência do jovem brasileiro.

