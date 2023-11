Entregadores foram até o condomínio localizado no bairro Planalto do Sol II em Santa Bárbara d’Oeste.

Na tarde dessa segunda-feira (20), ao menos 100 trabalhadores do setor de delivery protestaram contra um morador e colaborar de um condomínio barbarense.

A manifestação começou às 15h na Avenida Mogi Guaçu e aconteceu após um motoboy denunciar que foi xingado e teve o dedo entortado pelo acusado.

O caso ocorreu na última sexta-feira e segundo o motoboy, a própria policial militar que atendeu a ocorrência e seu patrão afirmaram que o mesmo subsíndico já havia se envolvido em outras situações abusivas.

Nas redes sociais uma terceira pessoa alegou que o subsíndico também teria sido exonerado de uma escola onde trabalhava por problemas de relacionamento.

O motoboy estaria aguardando a cliente retirar o pedido num local designado por uma funcionária do condomínio quando, de repente, apareceu o subsíndico e começou a discutir com o entregador, que não reagiu, chamou a polícia e hoje contou com o apoio dos colegas durante o protesto pacífico.

Os motoboys aguardaram o citado sair para pedir desculpas, mas a guarda civil municipal chegou e efetuou disparos e então a manifestação foi dispersada.

Na sequência, cerca de dez viaturas da PM e BAEP também compareceram. Um jovem ficou ferido, ninguém foi detido e o grupo se deu por satisfeito.

