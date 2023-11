Maite Perroni Anuncia o lançamento de sua linha de vinhos no Brasil

Maite Perroni- A tão esperada chegada dos exclusivos vinhos Spara ao Brasil

marca um momento de celebração para os amantes de vinho. Introduzidos pela Bodega Santa Julia, o Spara Jump Into Malbec e o Spara Jump Into Rosé são verdadeiras joias enológicas que prometem cativar os paladares mais refinados do país. Esses vinhos não são apenas especiais por suas qualidades únicas, mas também pelo prestígio internacional que carregam, graças à sua criadora, a talentosa Maite Perroni. A atriz, cantora e compositora mexicana, conhecida por suas atuações em novelas e séries de renome, infunde sua paixão pelo vinho nestas criações, oferecendo uma experiência única aos apreciadores.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

O Spara Jump Into Malbec se destaca como um vinho tinto encorpado e sofisticado, perfeito para os verdadeiros conhecedores que procuram robustez e personalidade em cada gole. Já o Spara Jump Into Rosé é a escolha ideal para momentos mais leves e festivos, graças à sua elegância e frescor. Esses lançamentos são uma verdadeira celebração da vinicultura. Eles estão disponíveis em pré-venda exclusiva e em quantidades limitadas no site Mi Vino, durante a turnê de Maite Perroni pelo Brasil.

A Bodega Santa Julia de Mendonza, Argentina, e a talentosa Maite Perroni garantem que os vinhos Spara ofereçam uma experiência sensorial inesquecível, transcendendo as fronteiras do comum. Com o lançamento, os entusiastas de vinho no Brasil estão diante de uma oportunidade imperdível de aproveitar com esses vinhos excepcionais, prontos para conquistar paladares e corações.

Maite anunciou a novidade pelo Instagram: ” Tenho uma surpresa para vocês. Finalmente vamos ter os vinhos Spara aqui no Brasil. Estamos em pré-venda e muito em breve ele chegará para vocês, e assim poderão aproveitar esse vinho rosé e o vinho tinto que preparamos com muito carinho para vocês.”

Para saber sobre todas as novidades sobre os vinhos Spara, siga o Instagram @mivino_br e as redes sociais de Maite Perroni (@maiteperroni).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP