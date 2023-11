Ex-The Voice chora após vender apenas 11 ingressos para show

Ex The Voice- A cantora Thalita Pertuzatti fez um comovente desabafo em seus perfis

nas redes sociais após uma dolorosa frustração em sua carreira profissional. A artista contou aos seguidores ter vendido apenas 11 ingressos para um show que realizaria na cidade do Rio de Janeiro. Segundo ela, o espaço da apresentação é capaz de comportar um público de 1,4 mil pessoas, razão pela qual o local ficaria completamente vazio.

Thalita Pertuzatti ganhou relevância a nível nacional pela participação no reality show musical The Voice Brasil, exibido pela Rede Globo. Na competição, a artista chegou às finais e foi descrita pelo público como a Whitney Houston do Brasil, devido à sua poderosa voz.

No relato, Thalita Pertuzatti contou ter ficado desesperada com a notícia de que apenas 11 ingressos haviam sido vendidos, expondo a sua frustração com o incidente. Segundo ela, o evento não contou com nenhum tipo de patrocínio, o que renderia consideráveis prejuízos. Além disso, a cantora se mostrou perplexa com a baixíssima adesão, mesmo que os ingressos fossem em valores acessíveis, na faixa dos 25 reais por pessoa.

“Esse é o apelo de uma cantora brasileira desesperada. Isso me deixa muito assustada porque, como todos me conhecem, eu sou a Whitney brasileira”, lamentou. “Onze ingressos foram vendidos na casa de 1,4 mil lugares. E, pasmem: o ingresso não é caro! Na verdade, custam apenas 25 reais. Não tenho patrocínio de ninguém”, acrescentou.

De acordo com a artista, foram investidos aproximadamente sete mil reais para que a apresentação pudesse acontecer, incluindo a locação do espaço. Segundo ela, todos os seus ganhos nos últimos meses têm sido reinvestidos na própria carreira, contando aos seguidores que tem corrido atrás dos seus sonhos diariamente, mesmo que seja desanimadora a frustração de não contar com a adesão do público.

