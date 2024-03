O e-commerce brasileiro está em constante crescimento. Dados recentes publicados pela Abcomm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) apontam que o faturamento da modalidade de negócio no Brasil em 2023 foi de R$ 185,7 bilhões, com ticket médio de R$ 470,00. Para o pequeno e médio empreendedores que desejam desfrutar do momento do negócio eletrônico, é importante estar com sua marca presente em diversos marketplaces que permitem a venda dos produtos sem a necessidade de hospedar um site próprio.

Dentre as opções disponíveis no mercado, está o marketplace da Amazon, que reúne lojistas e vendedores anunciando uma ampla variedade de produtos para compradores de qualquer lugar do mundo. Na Amazon Brasil são mais de 60 mil vendedores, sendo 99% deles pequenas e médias empresas, oferecendo mais de 9,6 milhões de produtos no marketplace.

“O marketplace da Amazon é o mais completo que os pequenos empreendedores podem contar, além de oferecer um processo de onboarding muito intuitivo para captar novos sellers para dentro de seu marketplace”, comenta Marcelo Navarini, diretor do Bling -, sistema de gestão da LWSA – ERP que inclusive oferece integrações para que seus clientes possam vender e gerenciar os produtos disponibilizados pela gigante de Seattle através de um único lugar.

Passo a passo para garantir maior visualização no marketplace

Para que o seller que se cadastrou na Amazon.com.br possa aproveitar ao máximo os benefícios que o marketplace oferece, é preciso verificar algumas etapas que dizem respeito a maneira como os clientes visualizarão o negócio. O portal solicitará que o empreendedor informe a razão social, além de destacar serviços de embalagem e entrega que serão oferecidos e as tarifas que serão cobradas. Dessa forma, o comprador que estiver navegando pelo ambiente digital conseguirá ter o acesso fácil dessas informações cruciais.

Feito isso, o foco deve ser destinado ao produto. “A marca Amazon está atrelada a serviços de excelência, por isso, os vendedores devem seguir as recomendações na hora de cadastrar o que será vendido, como a qualidade da imagem, a descrição dos produtos, se o produto está cadastrado na categoria ideal e, principalmente, em relação a logística, por isso, é importante um capricho no momento de embalar e enviar os produtos para que cheguem inteiros e dentro do prazo”, destaca Navarini.

Com esses pontos de atenção, o vendedor pode começar sua estratégia de vendas dentro da Amazon.com.br, levando em conta que a pesquisa é a principal ferramenta que os clientes utilizam para encontrar produtos na loja. “Fatores como preço, disponibilidade, seleção e histórico de vendas ajudam a determinar a posição em que seus produtos aparecerão nos resultados das pesquisas dos clientes. Em geral, os produtos mais vendidos tendem a aparecer no início dos resultados da pesquisa. À medida que as vendas do produto aumentam, a colocação dele também sobe, por isso, vale monitorar com frequência o status do negócio com base nos indicativos que o marketplace oferece”, explica o especialista.

Com o Bling, as integrações são realizadas por meio do painel principal, assim, o empreendedor que conta com esse sistema de gestão consegue acompanhar a situação de seus negócios em diversas plataformas, tendo acesso facilitado a todas as informações referente à operação. Além disso, a empresa também busca educar sua base de clientes, oferecendo infoprodutos gratuitos contendo dicas e tutoriais para auxiliar na escalada rumo ao sonho de manter um empreendimento próprio.

A empresa tem trabalhado no aperfeiçoamento de suas ferramentas para que negócios dos mais variados segmentos e tamanhos possam ter seus processos automatizados e, desta forma, cresçam em seus respectivos mercados. Parte da LWSA, o Bling oferece aos clientes vários serviços essenciais para a gestão de uma empresa, como integração com marketplaces, plataformas de e-commerce e operadores de logística, emissão de notas fiscais, controle de estoque, conta digital, frente de caixa, aquisição de certificado digital e ordem de produção.