Buscar alternativas que aliem sabor e nutrição é sempre um acerto na cozinha. A receita de mousse de pitaya proteico, que leva o sorbet da Frooty, é uma opção que cumpre essa proposta, sendo prática e contendo ingredientes nutritivos.

Ingredientes:

120g Sorbet Frooty Pitaya

150g iogurte natural integral

30g Whey Protein sabor frutas vermelhas

5g semente de chia

Modo de preparo:

Adicione o Sorbet Frooty Pitaya, o iogurte natural integral e o Whey Protein no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Com a mistura já batida, acrescente a semente de chia manualmente. Coloque a mistura em uma taça. Leve à geladeira por pelo menos 6 horas para firmar.

Rendimento: Uma taça de 305g.

Simples e rápida, esta receita oferece uma opção de sobremesa ou lanche que une a frutose da pitaya e a proteína do whey, com a textura interessante proporcionada pela chia. Vale a pena experimentar e, se desejar, fazer suas próprias adaptações à receita.

Sobre a Frooty:

A Frooty é uma empresa dedicada à construção de relações sustentáveis, respeitando a natureza e as comunidades produtoras do açaí. Acreditam em uma alimentação saudável e saborosa, recheada de cores e sabores. O objetivo é transformar a relação das pessoas com a alimentação, conectando consumidores e produtores ao redor do mundo. Valorizam a rastreabilidade e o controle de qualidade de todos os fornecedores. Os frutos são processados com um rigoroso sistema de lavagem, aquecimento e resfriamento, que elimina micro-organismos e preserva a nutrição e sabor. Com responsabilidade e paixão, a Frooty é líder em vendas de açaí, e oferece alimentos que unem sabor, saúde e respeito à natureza e às comunidades com as quais trabalham.