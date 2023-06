Uma companhia aérea da Nova Zelândia, a Air New Zealand, irá pesar passageiros antes dos voos internacionais até o dia 2 de julho. A nova regra foi determinada pela Autoridade de Aviação Civil do país, para apurar a distribuição de cargas e pesos das aeronaves.

Cada passageiro subirá numa balança antes do embarque, no check-in, e também pesarão as malas de mão.

De acordo com as informações divulgadas, os dados serão sigilosos, nem mesmo os funcionários verão. Assim que a pessoa subir na balança, os dados irão para o sistema que irá computar o peso de cada avião.

A empresa já realizou esse tipo de estudo em 2021 em voos internos, e passa agora a analisar o voos para fora daquele país.