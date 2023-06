Pesquisa de mercado do EDC Group aponta a Geração Z como a

menos engajada no mercado de trabalho. Segundo o levantamento que saiu na última semana e reverberou na imprensa os resultados, os funcionários de 18 a 25 anos tendem a não cumprir sua jornada de trabalho.

Para Luiz Menezes, fundador da Trope, martech especializada em soluções de negócios para marcas com foco na geração Z e Alpha, é importante se fazer um contraponto aos resultados da pesquisa.

De acordo com Luiz, a questão em torno dos estudos e pesquisas que têm como foco a Geração Z, especialmente em relação ao mercado de trabalho, é que nada se debate sobre a necessidade de alterar os atuais modelos de trabalho para que as novas demandas de comportamento de fato reflitam neste cenário.

Ainda segundo ele, é bastante prejudicial generalizar o comportamento de toda uma geração, em especial a Z, público este que já representa 32,7% da população mundial, figurando como parte relevante entre os economicamente ativos e fundamental também para o futuro do trabalho.

“Resultados de pesquisas são, por vezes, as principais referências para empresas e marcas promoverem mudanças em seus negócios, seja para o público interno, no caso dos colaboradores, e também para o externo, como lançamentos de novos produtos e serviços. Logo, é essencial que as pesquisas reflitam um cenário condizente com a realidade, com recortes de diversidades, região e também perfis de negócio”, diz.

Luiz é parte da Geração Z e fez dos hábitos de consumo e comportamento desse público os temas centrais de sua carreira. Nativo digital, empresário e empreendedor, ele criou a Trope em 2021 como forma de acelerar companhias que necessitam fazer parte da cultura da internet.

Abaixo, seguem mais informações sobre o perfil do especialista.

