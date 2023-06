Tivoli tem Jorge e Mateus e Elvis Presley covers nos dias 7 e 12

O Tivoli Shopping preparou uma programação musical especial para o mês de junho. Entrando no clima da Festa do Peão, o centro comercial realiza no dia 07 o “Esquenta Sertanejo”, com Jorge e Mateus Cover. No dia 12, Dia dos Namorados, será a vez do público acompanhar o Tributo a Elvis Presley. As duas apresentações acontecem a partir das 19h30, na Praça de Alimentação, com entrada gratuita.

Esta é a segunda edição do “Esquenta Sertanejo”, projeto que antecede a abertura da Festa do Peão de Americana e que tem o objetivo de colocar o público no clima do mundo dos rodeios.

O show será uma experiência incrível com os maiores hits da dupla goiana interpretados por Fabrício e Marcel, que fazem uma belíssima performance com as canções que são sucesso em todo o país.

Fabrício e Marcel são pioneiros em lançar o projeto Jorge e Mateus Cover no Brasil. Os cantores, que são assumidamente fãs da dupla, afirmam que o show é uma homenagem à carreira dos goianos.

Fabrício e Marcel viajam todo o país com esse mega show e já levaram o cover para os estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, sempre arrastando um grande público nas apresentações.

Dia dos Namorados será ao som do Rei do Rock’n’roll

Ainda no mês de junho, os consumidores do Tivoli Shopping entram no clima do rock’n’roll com o Tributo a Elvis Presley, que acontecerá dia 12, em comemoração ao Dia dos Namorados.

O cantor Dalizio Moura, cover oficial de Elvis, interpreta os grandes sucessos que marcaram a carreira do icônico cantor norte americano, como “Tutti Frutti”, “Always On My Mind”, “Love Me Tender”, “Suspicious Minds”, “Can´t Help Falling in Love”, “Jailhouse Rock”, entre outros hits.

Conhecido pela sua excelente qualidade vocal e seu estilo showman, Dalizio tem mais de 20 anos de carreira e já fez shows pelo Brasil e pela Europa, levando para o público os grandes sucessos do Rei do Rock´n´Roll.

Atualmente, o cantor é reconhecido pela Elvis Presley Enterprises, Inc. EPE, empresa americana que controla todos os direitos autorais da marca Elvis Presley, como Cover Oficial do artista.

SERVIÇO:

“Esquenta Sertanejo”

Quando: 07 de junho

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação Tivoli Shopping

Entrada gratuita

Tributo a Elvis Presley

Quando: 12 de junho

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação Tivoli Shopping

Entrada gratuita