Na tarde deste domingo (4), um veículo Ônix, de cor branca, caiu no Córrego da Avenida Brasil, em Americana, nas proximidades do Clube do Bosque.

O carro pertence a um senhor de 83 anos. Ele desceu do veículo e foi até a loja de conveniência de um posto de gasolina, mas esqueceu de puxar o freio de mão. O veículo desceu de ré, atravessou a avenida e caiu dentro do córrego.

Populares que passavam pelo local tentaram auxiliar no resgate do veículo. Ninguém ficou ferido.