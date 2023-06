São Paulo perde do Grêmio (2-1) no Sul

O São Paulo foi a Porto Alegre e perdeu para o Grêmio (2-1)



na tarde/noite deste domingo. Foi a primeira derrota do time no Campeonato Brasileiro desde a chegada do técnico Dorival Jr. Ainda no topo da tabela, o Tricolor Paulista pode ver seu arquirrival Palmeiras se afastar na pontuação.

Todos os gols da partida foram marcados no primeiro tempo. Na segunda etapa, o SPFC voltou melhor e pressionou bastante, mas não furar o goleiro gaúcho. Calleri foz o único gol e ainda provocou a Torcida do Grêmio

Os Gaúchos subiram para 17 pontos e deixaram os paulistas com 15 no meio da tabela. O líder do campeonato Botafogo foi derrotado este sábado pelo Atlético Paranaense em Curitiba.

O Grêmio entra no G4 do campeonato brasileiro! Gols de Cristaldo e Reinaldo.

