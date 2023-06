Justiça do trabalho determina 70% de merendeiras. Aulas mantidas

O Desembargador do Trabalho e Vice-Presidente Judicial do TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região), João Aberto Alves Machado, atendeu parcialmente o pedido da Prefeitura de Nova Odessa e determinou a presença de no mínimo 70% dos servidores da Merenda Escolar nas creches e escolas a partir desta segunda-feira (05/06), quando a categoria entraria em greve determinada pelo Sindicato dos Servidores.

Desta forma, como outros 20 profissionais “extra” contratados emergencialmente já vão estar atuando, a Secretaria Municipal de Educação mantém as aulas normalmente nesta semana.

Uma audiência foi marcada para a terça-feira.

A Prefeitura de Nova Odessa reforça que o acordo com o Sindicato dos Servidores está sim sendo cumprido.

Os novos uniformes e EPIs estão sendo entregues desde sexta-feira (02/06), conforme acordado.

A equipe da Secretaria de Educação está tomando inclusive o cuidado de anotar qualquer problema nos materiais apontado pelas profissionais.

Além disso, parte das merendeiras contratadas emergencialmente para reforçar a equipe começaram na sexta a trabalhar, e as demais estavam sendo contratadas e devem começar já nesta segunda-feira.

A Educação enviou à Justiça do Trabalho um relatório comprovando a entrega dos uniformes e demais EPIs, comprovando o cumprimento do acordo.

Por isso, Prefeitura solicitou a intercessão da Justiça do Trabalho no sentido de suspender o movimento determinado pelo Sindicato.

Destacamos por fim que sexta foi décimo dia do prazo acordado, portanto, apenas a partir de segunda-feira o SSPMANO poderia avaliar se o acordo foi ou não cumprido.

Por tudo isso, a Prefeitura de Nova Odessa conclama os servidores da Merenda Escolar a manterem o atendimento às nossas crianças a partir da segunda-feira.

Confiamos plenamente no bom senso dos servidores, neste momento em que buscamos atender a todas as reivindicações da categoria.

Quem seria prejudicado em uma eventual greve são as famílias de mais de 5.000 crianças que dependem das Creches e Escolas Municipais.

