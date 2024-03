As inscrições para o concurso da CAIXA terminam na próxima segunda-feira (25). Mais de 1,3 milhão de candidatos de todo o país já se inscreveram no concurso que oferece mais de 4 mil vagas, incluindo cadastro reserva. As inscrições para o certame podem ser feitas pelo site da Fundação Cesgranrio. O valor da inscrição é de R$ 50 para cargos de nível técnico e de R$ 65 para cargos de nível superior.

A maior procura é pelo cargo de Técnico Bancário Novo (TBN), para encarreiramento geral no banco. Até o momento, ocorreram 1.016.048 de inscrições e 533.292 confirmações (pagantes e isentos). Já para o cargo de TBN na área de Tecnologia da Informação (TI) ocorreram 106.564 inscrições e 55.922 confirmações (pagantes e isentos). O cargo de engenheiro de segurança do trabalho recebeu 8.036 inscrições e 4.082 confirmações (pagantes e isentos). O cargo de médico do trabalho teve, até momento, 771 inscrições e 428 confirmações (pagantes e isentos).

Conforme edital, entre vagas e cadastro de reserva, serão oferecidas 2 mil vagas para Técnico Bancário Novo (TBN), para encarreiramento geral no banco, e 2 mil vagas para TBN na área de Tecnologia da Informação (TI), todas de nível médio. Além destas, há 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

Realização das provas:

As provas serão aplicadas em 26 de maio e contarão com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de redação, para TBN, e prova discursiva, para nível superior.

Para o cargo de TBN, as cidades de realização de prova estão vinculadas ao polo escolhido pelo candidato no momento da inscrição, ou seja, aquele em que deseja trabalhar.

Exclusivamente para o cargo de TBN – Tecnologia da Informação, há opção por cidade de realização de prova diferente do polo de escolha.

Carreiras e benefícios:

O concurso para o cargo de TBN é de nível médio, incluindo as vagas exclusivas para a área de TI. Para este cargo, a remuneração inicial é de R$ 3.762,00.

Já o concurso para as carreiras profissionais de médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho é de nível superior, com remuneração inicial de R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00, respectivamente.

Todos os empregados contam, ainda, com os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche, possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

Os aprovados serão convocados a partir de agosto de 2024, para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios.