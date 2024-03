McDonald’s está com vagas em Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré

O McDonald’s está oferecendo 40 novas oportunidades de trabalho, nos períodos diurno e noturno, em sete restaurantes da rede Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d´Oeste e Sumaré. As oportunidades são para o cargo de atendente de restaurante, os candidatos devem estar cursando ou já terem concluído o Ensino Médio e não é exigida experiência anterior.

O McDonald’s é reconhecido por ser a principal porta de entrada para o primeiro emprego de jovens no Brasil. Na empresa, eles têm acesso a uma oportunidade profissional justa e contam com benefícios como planos de saúde e odontológico, auxílio creche para dependentes, vale alimentação, refeição, vale transporte ou transporte na porta de casa para colaboradores do período noturno e plano de carreira.

Além disso, os contratados passam a fazer parte de um programa de capacitação e desenvolvimento, que contempla o aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais e gera condições para que todas as pessoas possam alcançar o crescimento profissional dentro ou fora da companhia. O ambiente de trabalho é baseado na inclusão, na segurança psicológica e no respeito e tem como filosofia a Cooltura de Serviço, que incentiva que as pessoas sejam quem realmente são, desde o penteado, a maquiagem, acessórios, nome no crachá, até a maneira de se portar, gerando assim uma boa experiência às equipes e aos cliente

Ao oferecer essas oportunidades a jovens sem experiência, a Arcos Dorados, operadora da marca McDonald’s na América Latina e Caribe, incentiva a educação, gera mobilidade, acesso e desenvolvimento para as comunidades onde está presente.

Para concorrer às vagas, os interessados devem enviar currículo para rh@mcdrpt.com.br ou por WhatsApp 19 99204-1227.

Mais notícias da cidade e região