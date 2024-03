Faltam alguns dias para a celebração da Páscoa, data importante no calendário de sazonalidade. Em 2024, será no último domingo de março, dia 31, e muitas pessoas aguardam ansiosamente para reunir a família e desfrutarem momentos de alegria e união. Já na Sexta-Feira Santa, dia 29 de março, a comemoração inicia com almoço regado a peixe. E para proporcionar opções na hora de comprar, a Rede de Supermercados Pague Menos realiza, de 20 a 31 de março, Festival de Peixes nas suas 36 lojas físicas.

Pesquisas mostram que o consumo de pescados aumenta significativamente durante a Quaresma, chegando a cerca de 40%, especialmente na Sexta-feira Santa e no Domingo de Páscoa. Esses dias representam o ápice da demanda para toda a cadeia pesqueira, abrangendo desde a pesca extrativa até a produção em cativeiro, passando pelas indústrias pesqueiras, distribuidores, redes atacadistas, varejistas e peixarias.

O gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos, Fabio Cecon, expressa otimismo em relação à temporada da Páscoa. Ele destaca que além do Festival de Peixes, a Rede oferece uma variedade de itens complementares como vinhos, azeites e a tradicional parreira de ovos, proporcionando aos clientes a conveniência de encontrar tudo em um só lugar. “A presença do pescado em pratos típicos da culinária brasileira, como a moqueca e o bobó de camarão, são receitas que muitas pessoas apreciam, além dos peixes preparados de diversas formas, como fritos ou assados. Os clientes que visitarem as lojas encontrarão uma ampla seleção de produtos desse segmento, com preços competitivos e alta qualidade”, destaca Cecon.

Segundo informações do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, publicada em seu site oficial, o consumo de peixes no país é, em média, de nove quilos por habitante por ano. A recomendação da FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) é de 12 quilos por habitante por ano (Lopes; Oliveira; Ramos, 2016). Reconhece-se que o consumo dessa fonte proteica é uma contribuição significativa para a saúde, fornecendo nutrientes essenciais que fortalecem o corpo.

O Festival de Peixes na Rede de Supermercados Pague Menos acontece de 20 a 31 de março, nas 36 lojas físicas. Uma variedade de produtos estará com descontos especiais ao longo da ação. Para obter informações sobre endereços e horários de funcionamento de cada uma das lojas físicas, consulte no site https://www.superpaguemenos.com.br/unidades/s.