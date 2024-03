O Centro Cultural Herman Jankovitz, mantido pela Prefeitura de Nova Odessa através do Departamento de Cultura e Turismo, sedia neste sábado (23/03) uma programação para toda a família – principalmente para as crianças. O “Sábado Cultural” acontece das 9h às 13h, com distribuição gratuita de algodão doce e pipoca, Feira de Artesanato, encontro do Clube Literário e sessões gratuitas de contação de histórias para as crianças com a Editora Adonis.

A programação da manhã cultural inclui ainda opções gastronômicas, o lançamento do livro “O Menino Felipe – Há Espaço Para Tudo”, de Ana Lúcia de Camargo, e um concerto especial da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss. Além disso, os visitantes poderão utilizar os serviços da Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves, incluindo o empréstimo de livros do acervo.

Reaberto ao público no início de 2022após uma ampla reforma promovida pela atual gestão municipal, incluindo a restauração de suas características arquitetônicas originais, o Centro Cultural Herman Jankovitz ganhou recentemente uma série de novos espaços, como um novo Jardim Sensorial ao longo de toda área externa, uma tenda para realização de oficinas e eventos externos, um quiosque e uma Casa na Árvore. Além disso, está sendo implantada a Casa do Artesanato, que será inaugurada oficialmente em breve.

A BIBLIOTECA MUNICIPAL

Reinaugurada em 2023, a Biblioteca Municipal de Nova Odessa funciona no prédio histórico do Centro Cultural Herman Jankovitz e conta com um acervo de milhares de livros. Ela é responsável, junto ao próprio Centro Cultural, pela preservação da história do município, além de ter uma grande demanda para uso do espaço para empréstimo de livros, leitura e exposições.

Ela reúne um acervo diversificado, com exemplares de clássicos da literatura e técnicos – ou seja, exemplares de ficção nacional e internacional, para estudo, romances clássicos da literatura em Português e histórias de ficção traduzidas do Inglês, bem como periódicos, fotografias, materiais de multimídia etc. O local oferece acesso a todas as faixas etárias, com produtos adequados às suas necessidades.

Lembrando que a Biblioteca Pública Municipal recebeu em 2023 um kit contendo 200 publicações da Turma da Mônica. Trata-se meio do projeto “Biblioteca Mauricio de Sousa” em parceria com o Governo do Estado. A iniciativa visa comemorar os 60 anos da personagem Mônica. Além das publicações, foram recebidos um totem temático e uma testeira para estante, ambos materiais de sinalização para facilitar a localização do acervo pelos leitores.

O Centro Cultural Herman Jankovitz e Biblioteca Municipal de Nova Odessa abrem de segunda a sexta, das 8h às 17h, e estão localizados na Avenida João Pessoa, nº 253, no Centro. Mais informações pelo fone (19) 3466-2196 ou endereço pelo e-mail cultura@novaodessa.sp.gov.br.