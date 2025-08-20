Concurso do DAE de SBO registra 40,9% de abstenção em prova

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste realizou no último domingo (17) a prova objetiva do concurso público para o cargo de Agente de Tesouraria. O exame registrou índice de abstenção de 40,9%.

Dos 540 candidatos inscritos, 319 compareceram e 221 não estiveram presentes. O certame oferece uma vaga, com salário de R$ 8.021,61 e carga horária semanal de 40 horas.

Conforme o cronograma, o resultado da prova objetiva será divulgado no dia 12 de setembro, no site da AvançaSP (www.avancasp.org.br). Já a convocação para a prova prática está prevista para 20 de setembro, na sede do DAE, situada à Rua José Bonifácio, 400, Centro.

