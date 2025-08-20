Cuidados essenciais para correr com seu cão

A relação entre tutores e pets ultrapassa os lares e já conquistou espaço também nas ruas, especialmente em caminhadas e corridas. Pensando nisso, a Cachorrida, prova exclusiva para cães e seus humanos, integra mais uma vez a programação da tradicional Dez Milhas Garoto. Com inscrições esgotadas, a corrida acontece no dia 27 de setembro, no estacionamento do Shopping Vitória, e contará com a participação de 700 duplas.

A prática de exercícios ao lado dos pets pode ser extremamente benéfica para ambos, mas exige atenção a alguns cuidados. “Atividades físicas são ótimas para o bem-estar animal, mas é fundamental respeitar os limites de cada pet. Cada um tem seu ritmo, e isso precisa ser observado e levado em consideração”, destaca Amanda Lopes, Gerente de informação Veterinária de Nestlé Purina.

Entre os cuidados recomendados, estão:

Leveza no estômago: manter o animal em jejum antes da atividade evita desconfortos e náuseas.



Água à disposição sempre: a hidratação deve ser constante antes, durante e depois da prova.



Check-up em dia: cães com sobrepeso, muito jovens, idosos ou com alguma condição de saúde merecem atenção redobrada, além da liberação prévia do veterinário.



Equipamentos que não apertam: coleiras do tipo peitoral são as mais indicadas, por distribuírem melhor a força e darem mais segurança.



Pavimento quente, não!: dias de sol forte exigem cuidado com o solo. Se estiver muito quente para sua mão, também estará para as patinhas do cão.



Pausas são bem-vindas: corridas recreativas devem ser divertidas e livres de pressão. Se o pet quiser andar ou parar um pouco, respeite.

“Participo da Cachorrida desde a primeira edição, em 2022, e achei a ideia incrível. Tenho dois companheiros, o Thor, um samoieda de 6 anos, e a Malu, uma shih-tzu de 7, que amam passear, e correr deixa tudo ainda mais animado. Para mim, é muito mais do que exercício físico, é um momento de conexão profunda com eles. Sempre cuidamos da alimentação, da hidratação e do descanso antes e depois da corrida, e minha dica para quem quer começar é iniciar devagar, com caminhadas mais longas, e só depois ir aumentando o ritmo. Assim, o pet se adapta e evita lesões”, comenta Brenda Sampaio, psicóloga e tutora do Thor e da Malu.



“Para muitos tutores, a Cachorrida é mais que uma atividade física, é uma chance de celebrar a conexão com seus animais em um ambiente saudável e acolhedor. Aproveitar a cachorrida para fortificar a saúde e os laços, é sempre uma boa ideia”, finaliza Amanda.

A Cachorrida chega à sua 4ª edição consolidada como um momento de muito afeto da programação da Dez Milhas Garoto, reunindo pessoas de todas as idades e seus companheiros de quatro patas em uma manhã de cuidado, saúde e diversão.

