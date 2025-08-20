O cachorro Fernando morreu nas ruas de Santa Bárbara d’Oeste 3 dias depois de ter sido esfaqueado. Ele era muito debilitado e ainda lutou pela vida e ficou revirando lixo depois de ferido.

O ataque aconteceu no bairro São Fernando. Vizinhos do caso se disseram indignados com a violência infligida ao animal. Moradores que testemunharam o caso disseram ao NM que ele resistiu o quanto pôde, mas parece ter desistido da vida ante a crueldade do ataque que sofreu.

Antes de morrer, Fernando teve anemia profunda e existe a suspeita de que tinha leptospirose. Ele estava com problema nos rins.

“Ficamos indignados ao ver todo o sofrimento do Fernando e em saber que pode existir gente tão cruel na nossa cidade, no nosso bairro”, disse a social Media Natane Pinheiro.

Depoimento sobre a morte do cachorro Fernando

Ele morreu depois de ter sofrido o abandono e demorarem a socorrer, ele morreu depois de ter conhecido a maldade humana e ter sido esfaqueado por alguns nóias, ele morreu de fome e descaso, mas fizeram de tudo para salvá-lo, mas agora ele descansa depois de tanto sofrimento e descaso aqui na terra.

Passou fome, sentiu dor, conheceu á maldade humana e por isso eu sempre falo quem ama seus animais castra eles e só assim evitamos mais abandonos e maus tratos por aí, descansa em paz Fernando agora aí no céu só vai ter amor e carinho, e não há mais fome, dor e tristeza, agora você pode brincar e ser feliz sem a maldade humana desse mundo tão cruel com pessoas tão ruins e egoístas, descansa em paz Fernando

