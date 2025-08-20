Território do Cras Mathiensen recebe ação do Agosto Dourado

A região atendida pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila Mathiensen recebeu, nesta segunda-feira (18), uma atividade da campanha Agosto Dourado, na sede do SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana). A ação, promovida pela Secretaria de Saúde por meio do programa Mamãe Nenê, foi realizada junto às famílias que participam do Programa Americana pela Primeira Infância (PAPI), desenvolvido pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, de Educação e de Saúde.

O tema abordado no Agosto Dourado é “Priorizar o aleitamento: criar sistemas de apoio sustentáveis”. A campanha nacional de incentivo ao aleitamento materno foi instituída pela Lei Federal nº 13.435/2017.

Em Americana, a programação inclui palestras, rodas de conversa, ações educativas nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), encontros com gestantes por meio do programa Mãe Americanense, desenvolvido em parceria com os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Aleitamento

“O aleitamento materno é muito importante para o desenvolvimento dos bebês. A campanha Agosto Dourado trabalha a temática, reforçando as orientações à população, visando priorizar a saúde infantil e materna”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A campanha tem como destaque a realização de um fórum, nesta quinta-feira (21), no Núcleo de Especialidades. Haverá palestras da médica pediatra neonatal Dra. Raquel Amarante de Paula e Silva e do dentista e pesquisador Dr. Pedro Pileggi Vinha.

A enfermeira do Mamãe Nenê, Suelem Daiane Gonçalves da Silva Vieira, falou sobre o tema junto às mães. “Até os 6 anos de idade o leite materno é exclusivo e, até os 2 anos, é complementado com outros alimentos. Os bebês aprendem muito rápido o que as mães ensinam nesta fase, por isso as informações sobre os cuidados, texturas dos alimentos, forma correta de amamentar, são muito importantes”, reforçou.

Confira as próximas ações do Agosto Dourado em Americana:

21/08 – Fórum “Priorizar o aleitamento: criar sistemas de apoio sustentáveis” no Núcleo de Especialidades;

27/08 – Participação no Programa Mãe Americanense na sede da APAM, bairro Praia Azul;

28/08 – Participação no Programa Mãe Americanense na sede da Cruzada das Senhoras Católicas, no Centro.

