As provas do concurso público (edital nº 01/2024) da Câmara Municipal de Sumaré acontecem neste domingo (24). O certame conta com uma vaga para o cargo de Escriturário e cinco vagas para o cargo de Técnico Legislativo. A consulta aos locais e horários das provas pode ser feita nos sites da Câmara de Sumaré (www.camarasumare.sp.gov.br) e do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br). No total, 1.446 candidatos se inscreveram para os cargos de Técnico Legislativo e 748 para o de Escriturário.

Pela manhã, farão a prova os candidatos ao cargo de Escriturário. Os portões serão abertos às 8h e fechados às 8h30. No período da tarde, será aplicada a prova para Técnico Legislativo. Neste caso, os portões serão abertos às 13h30 e fechados às 14h. Para ambos os cargos, a prova terá duração de três horas. Os candidatos só poderão levar o caderno de questões após o período mínimo de permanência em sala de duas horas.

Os concorrentes deverão responder a questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos. Os candidatos admitidos serão contratados pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos, e deverão cumprir a carga horária de 40 horas semanais.

A divulgação do gabarito provisório das provas objetivas está prevista para segunda-feira (25), às 15h. A homologação dos resultados deve ocorrer no dia 29 de abril. A validade do certame é de dois anos, prorrogáveis por igual período.