A 8ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Sumaré será realizada no dia 17 de maio, conforme divulgado nesta segunda-feira (24) pelo COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa, Proteção e Preservação do Meio Ambiente). O conselho se reuniu na sede da Secretaria de Sustentabilidade para planejar o evento, que contou com a presença do secretário Guilherme Dall’Orto e representantes do poder público e da sociedade civil.

O tema escolhido para a conferência é “Regularização ambiental e desenvolvimento sustentável: caminhos para o futuro de Sumaré”, que abordará questões relacionadas ao licenciamento ambiental. A palestra principal será ministrada por Jannie Francianne Guimarães, coordenadora geral do conselho.

Durante a reunião, foram aprovadas deliberações importantes, como os valores de custeio e a comissão organizadora da conferência, além do retorno das reuniões presenciais do COMDEMA.

A 8ª Conferência Municipal do Meio Ambiente tem como objetivo discutir

e fortalecer as práticas sustentáveis no município, reunindo representantes públicos, sociedade civil e comunidade local em prol do desenvolvimento sustentável. O gestor da pasta de sustentabilidade, Guilherme Dall’Orto ressaltou a relevância do evento:

“Essa conferência será uma oportunidade fundamental para discutirmos os desafios e as soluções para o desenvolvimento sustentável em Sumaré. Queremos envolver a sociedade civil e o poder público em um debate construtivo sobre a regularização ambiental, que é essencial para o futuro da nossa cidade”, afirmou.

Outro destaque da reunião foi a aprovação, pela maioria, da reforma do “Recanto dos Animais”, espaço que passará a receber visitas da população e servirá como um local de educação ambiental para alunos da rede municipal de ensino.

