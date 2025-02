Um homem que foi nadar na represa do Marcelo em Sumaré acabou se afogando na tarde desta segunda-feira. Os Bombeiros iniciaram as buscas esta segunda-feira, mas ele não foi encontrado. As buscas seguem nesta terça-feira.

O homem é Fábio Renan Dantas Barducci. O horário das buscas começou por volta das 16:30. Foram três viaturas e sete homens do Corpo de Bombeiros.

Histórico do resgate na represa

Divulgado pelo Corpo de Bombeiros

Pelo local , masculino 31 anos tentou atravessar nadando a represa, porém que por motivos desconhecidos não obteve êxito em seu objetivo e afogou.

Assim que ocorreu o fato as equipes já se mobilizaram para o inicio do salvamento se extendendo até o presente momento, todavia que por muita divergência nas informações sobre a posição da vítima, ainda nao foi possível localiza lo.

Amanhã as equipes continuarão os trabalhos de busca.

