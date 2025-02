Nos últimos dias, uma novidade no universo digital tem causado alvoroço nas redes sociais: o Instagram anunciou que está testando um novo recurso, o botão de “Não Curtir” (ou “Dislike”), especificamente para os comentários em publicações do Feed e Reels. A plataforma, que já é a favorita de milhões de empreendedores, influenciadores e marcas ao redor do mundo, está buscando maneiras de aprimorar a interação e garantir que seus usuários vivenciem um ambiente mais saudável e organizado.

Especialista olha instagram com crítica, mas otimista

Especialista em desenvolvimento de negócios e empreendedorismo digital, Camila Silveira vê essa mudança com um olhar crítico, mas otimista. “Afinal, as redes sociais, em especial o Instagram, se tornaram ferramentas essenciais para o crescimento de marcas e o fortalecimento de comunidades. No entanto, esse novo recurso pode trazer uma série de implicações, tanto para o usuário comum quanto para os empreendedores que dependem da plataforma para expandir seus negócios”,analisa.

De acordo com o Instagram, o botão de “Não Curtir” foi projetado para ajudar a filtrar interações indesejadas. A funcionalidade permite que os usuários “descurtam” ou “marquem negativamente” comentários de outros, sem que isso seja publicamente visível para os outros usuários. “Ou seja, ao invés de ver uma contagem de “dislikes” como já acontece em outras plataformas, o Instagram prioriza a invisibilidade dessa ação, mas usa esses sinais para ajustar o algoritmo, diminuindo a visibilidade dos comentários que foram “descurtidos”, explica Camila.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Segundo a especialista, isso faz todo o sentido no momento em que buscamos criar comunidades mais positivas nas redes sociais. “Os empreendedores, em particular, se beneficiam dessa mudança, pois ela pode ajudar a diminuir o impacto de interações negativas e focar em comentários mais relevantes e construtivos, que de fato contribuem para a construção de um negócio sólido e uma comunidade engajada”.

Implicações para Empreendedores e Criadores de Conteúdo

Agora, a questão que muitos empreendedores devem estar se perguntando é: *como essa mudança pode impactar minha presença online?* Camila pontua que se você usa o Instagram para promover sua marca ou serviços, é essencial entender como os novos recursos influenciam o alcance e o engajamento das suas publicações.

“Em um primeiro momento, essa funcionalidade pode ser vista como uma ferramenta para melhorar o ambiente da rede social, promovendo interações mais positivas. No entanto, para quem está constantemente gerenciando suas redes sociais, o novo botão de “Não Curtir” também oferece desafios”, destaca ela, que detalhou eles:

1. **Redefinindo o Feedback:** O botão de “Não Curtir” pode mudar a forma como os seguidores interagem com suas publicações. Para muitos criadores e empreendedores, o feedback construtivo é uma das formas mais valiosas de avaliar e aprimorar o conteúdo que está sendo produzido. Contudo, ao permitir que um “descurtir” seja feito de forma anônima, há o risco de usuários ficarem sem um verdadeiro entendimento do porquê um conteúdo não teve boa aceitação.

2. **Impacto na Visibilidade dos Comentários:** Embora o Instagram não publique a contagem de “dislikes”, o algoritmo vai processar esses sinais de desagrado. Isso significa que, mesmo sem um contador visível, a percepção negativa de seus seguidores sobre determinados conteúdos pode afetar sua visibilidade e seu posicionamento no feed. Ou seja, o que antes poderia ser um comentário irrelevante pode ser menos relevante ao ser “descurtido”, impactando diretamente a forma como o algoritmo classifica a publicação.

3. **Monitoramento e Gestão de Crises:** Para empreendedores, o gerenciamento de crises nas redes sociais é um fator determinante para o sucesso. O botão de “Não Curtir” pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, ele permite que os usuários expressem seu desagrado sem criar uma discussão aberta, mas, por outro lado, pode potencializar a disseminação de interações negativas de maneira mais discreta, exigindo que os empreendedores se atentem mais à gestão de seu conteúdo.

**Como Empreendedores Podem Aproveitar Esse Novo Recurso a Seu Favor?**

Com as mudanças, surgem também novas oportunidades para otimizar a presença digital. Camila Silveira elencou algumas maneiras de como os empreendedores podem se beneficiar:

1. **Foco no Conteúdo de Qualidade:** O Instagram está constantemente refinando seu algoritmo para mostrar o que é relevante e positivo. Isso significa que, quanto mais seu conteúdo for envolvente e construtivo, maiores serão as chances de alcançar um público qualificado. Focar em uma produção de conteúdo que seja genuína e que traga valor real para os seus seguidores pode minimizar a negatividade e aumentar o engajamento de forma orgânica.

2. **Monitoramento da Reação do Público:** Com esse novo recurso, é importante que os empreendedores monitorarem como seus seguidores estão interagindo com seus comentários. As marcas podem usar essas informações para adaptar sua abordagem e melhorar o relacionamento com a comunidade, criando uma comunicação mais próxima e assertiva.

3. **Aprimorar a Estratégia de Interação:** Essa mudança também oferece uma oportunidade para humanizar ainda mais o relacionamento com o público. É crucial que empreendedores usem a sua influência para guiar a discussão de forma construtiva. Criar um espaço onde os seguidores se sintam ouvidos e respeitados, mesmo nas críticas, é um diferencial competitivo importante.

A especialista aponta que o Instagram continua sendo uma plataforma vital para empreendedores e criadores de conteúdo, e o botão de “Não Curtir” traz à tona a necessidade de uma interação mais cuidadosa e estratégica com o público. De acordo com ela, embora essa funcionalidade ainda esteja em fase de testes, sua implementação pode ser um divisor de águas na forma como nos comunicamos e interagimos nas redes sociais.

“Como empreendedores, é essencial abraçar as mudanças com uma visão crítica, adaptando-se às novas ferramentas e aproveitando ao máximo as oportunidades que surgem. O Instagram está em constante evolução, e a forma como lidamos com as interações digitais reflete não apenas a evolução de uma plataforma, mas também o amadurecimento do mercado digital como um todo. Ao focar em autenticidade, qualidade de conteúdo e engajamento positivo, você pode garantir que sua marca não apenas sobreviva, mas prospere nesse novo cenário das redes sociais”, finaliza Camila.

—

*Camila Silveira é especialista em desenvolvimento empreendedor digital, com foco em estratégias de crescimento nas redes sociais. Com anos de experiência capacitando empresas a se destacarem online, ela compartilha sua visão sobre as transformações que as plataformas digitais têm trazido ao mercado e como os empreendedores podem se adaptar a esse novo cenário.*

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP