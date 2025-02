Vereadores sobem o tom por estado das estradas em Nova Odessa

Durante a sessão da Câmara desta segunda-feira (24) em Nova Odessa, alguns vereadores ‘subiram o tom’ nas cobranças junto à Prefeitura pedindo manutenção emergencial em estradas rurais castigadas por chuvas. Requerimento de autoria da vereadora Priscila Peterlevitz (UNIÃO) foi aprovado.

A autora, que reside em região prejudicada, defendeu o governo. “O setor de Obras vem fazendo milagres”, apontou. A parlamentar disse que o maquinário é pouco (uma patrol, três carregadeiras, uma retroescavadeira e dois caminhões) para atender as emergências e rotina.

Em seguida, Priscila fez apelo aos vereadores para buscar recursos em auxílio, citando que a cidade cresceu e surgiram novos bairros, mas estrutura continua a mesma. Ela mencionou inclusive casos de crianças que perderam dias de aula porque o ônibus não conseguiu acessar locais, assim como moradores ficaram ‘ilhados’.

Por sua vez, Paulinho Bichof (Podemos) disse que são mais de 30 quilômetros de estradas rurais no município e que houve a aprovação de 38 loteamentos na gestão Bill Vieira de Souza (PL) e mais 20 no governo Cláudio Schooder-Leitinho (PSD). E, se o município não tem condições de comprar maquinário, a Prefeitura deve exigir contrapartidas dos loteadores.

Bichof destacou a necessidade de convênios com os governo estadual e federal. O vereador ainda cobrou a designação de servidor específico do Poder Executivo para ‘ficar de olho’ nos convênios de diversos setores, para não recair a sobrecarga nos vereadores.

Leilão de máquinas

Quem mais subiu o tom foi o vereador André Faganello (Podemos), que teve vídeo recente com mais de 15 mil visualizações sobre problemas em estradas como a Eduardo Karklis. Segundo ele, na gestão Bill houve o financiamento de R$ 1,7 milhão para adquirir veículos, inclusive para o Setor de Obras.

Faganello criticou ex-secretária de Obras do governo Leitinho. “Ela fez um ‘limpa’ na Garagem. Inclusive leiloou máquinas”, ressaltou. Segundo ele, uma patrol que realizava serviços específicos na região do Pós-Anhanguera teve manutenção de R$ 80 mil no motor, mas a ex-gestora vendeu o veículo por menos de R$ 30 mil meses depois. “Acabaram com a Garagem, porque a intenção era terceirizar tudo e estamos pagando o preço”, emendou.

Vereadores divergem

No entanto, Faganello discordou da vereadora sobre a Câmara correr atrás de recursos externos para solucionar a questão. “Nós temos a Saúde, que está um caos, pra ajudar. Mais importante. Quem tem que se virar é quem fez o caos na Garagem Municipal”, disparou.

O presidente Oséias Jorge (PSD) citou que havia alertado Leitinho sobre a questão, enquanto a ex-secretária “pegou a bolsa e foi embora” do município. “Eu vou correr atrás e ajudar a Saúde de Nova Odessa”, reforçou. Por fim, Oséias isentou os atuais gestores do setor pelo problema estrutural e enalteceu os esforços dos servidores.

