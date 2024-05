Confira a programação de aniversário de Nova Odessa, neste sábado e domingo

Neste final de semana, de sexta-feira (24/05) e domingo (26/05), acontece a Festa de Aniversário de 119 Anos de Fundação de Nova Odessa, celebrado no dia 24. Promovido pela Prefeitura, o evento com entrada gratuita acontece em frente ao Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro. Como em todas as festas municipais dos últimos três anos, a entrada e o estacionamento no entorno da Praça dos Três Poderes são gratuitos.

A programação da comemoração conta Festival Gastronômico com mais de 50 opções de comidas e bebidas para todos os bolsos e paladares (com empreendedores novaodessenses, incluindo feirantes, food trucks e botecos da cidade), Feira de Artesanato do Movimento Artesão de Nova Odessa e área kids, além de uma programação musical diversificada e um parque de diversões no recinto da festa.

“É novamente um evento pensado para todas as famílias de Nova Odessa, desde as crianças até os idosos. Mas também é mais uma ação de valorização dos empreendedores, artesãos e artistas de Nova Odessa, como sempre fazemos questão de incluir e prestigiar esse pessoal nos nossos grandes eventos, valorizando quem é de Nova Odessa”, comentou recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

O evento tem início na sexta-feira, dia 24 de maio, a partir das 19h, com muitas opções de gastronomia e artesanato, além de uma grande novidade: um parque de diversões está de volta à cidade, para fazer a alegria da população, especialmente das crianças.

Nos dias 25 e 26, sábado e domingo, a partir das 12h, além das 60 opções gastronômicas e da Feira de Artesanato com artesãos de Nova Odessa, haverá também programação de palco, com destaque para os shows de Dirceu Essência, Nayara Mendes, Tributo a Jorge & Matheus, Robson Pin, Elton John Cover e Banda Mídia (tudo isso no sábado), além de Banda Do Palco para o Buteco, Pagode do Renan, Alê Pachelli, Artéria Rock e – para fechar a festa com chave de ouro –, Léo Maia e Sâmi Rico, no domingo.

“Nos dias 24, 25 e 26 de maio, Nova Odessa celebra os 119 anos com uma grande festa na Praça dos Três Poderes. Com entrada gratuita, a população da cidade terá a oportunidade de ver ótimos shows e desfrutar de diversas opções gastronômicas, preparadas especialmente por feirantes e comerciantes da cidade, além da tradicional feira de artesanato”, disse o responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura, Lucas Camargo.

Confira a programação completa de palco

● Sexta-feira – 24 de Maio

A partir das 19h

Opções gastronômicas, artesanato e parque de diversão

● Sábado – 25 de Maio

13h30 – Dirceu Essência (gospel)

15h00 – Nayara Mendes (sertanejo)

17h00 – Tributo a Jorge & Matheus (sertanejo)

18h30 – Robson Pin (pop rock)

20h00 – Elton John Cover (pop rock)

22h00 – Banda Mídia (pop, rock, disco etc)

● Domingo – 26 de Maio

12h30 – Banda Do Palco para o Buteco (sertanejo)

14h00 – Pagode do Renan

16h00 – Alê Pachelli (sertanejo & MPB)

17h00 – Banda Artéria Rock

18h30 – Léo Maia (MPB)

20h00 – Sâmi Rico (MPB, pop, rock e sertanejo)

Mais notícias da cidade e região