A Câmara Municipal de Americana realiza na quarta-feira (22) a partir das 19h, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a nona reunião do Fórum Permanente da Saúde, instituído pelo Decreto Legislativo nº 960/2021, de autoria do vereador Silvio Dourado (PL). A reunião é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara (Claro canal 8 – RPTV, site oficial e redes sociais). O tema da reunião é “Pessoas com Deficiência: inclusão e tratamento”.

O fórum reúne representantes de diversos segmentos da sociedade para debater temas e buscar soluções conjuntas nas esferas pública e privada para a saúde pública do município. Para o vereador Silvio Dourado, idealizador do Fórum, a discussão do tema traz possibilidades de diálogos importantes a partir das reflexões dos participantes. “A conversa entre os profissionais e a comunidade amplia a visão do tema para que, juntos, consigamos partir para ações que desenvolvem o bem comum para Americana”, enfatizou.

A população pode participar com mensagens, dúvidas e sugestões presencialmente ou através do e-mail forumsaude@camara-americana.sp.gov.br

O Fórum

O Fórum Permanente da Saúde tem como objetivo reunir informações, promover debates e realizar estudos a respeito da situação da saúde em Americana e elaborar, discutir e propor iniciativas legislativas ao setor, identificando problemas e traçando sugestões de planos de ação ao Poder Executivo.

O grupo de trabalho realiza encontros periódicos, a cada três meses, para levantar as necessidades em comum dos diversos segmentos envolvidos. “Grandes são as demandas da saúde, então pretendemos conversar sobre as realidades de cada setor e unir as competências”, destacou o parlamentar.

Participam do Fórum representantes da Câmara Municipal, secretaria municipal de Saúde, Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Conselho Municipal de Saúde de Americana, Associação Paulista de Medicina, hospitais particulares e planos de saúde, universidades e convidados.

Para mais informações sobre o Fórum Permanente da Saúde, acesse a página especial no site da Câmara: http://www.camara-americana.sp.gov.br/Paginas/ForumPermanentedaSaude.