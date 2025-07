Confira o abre e fecha no feriado em Americana, Nova Odessa e Sumaré

A Prefeitura de Nova Odessa informa que, durante o feriado estadual de 9 de julho (quarta-feira) — Revolução Constitucionalista —, os serviços públicos essenciais funcionarão normalmente.

Estão garantidos os atendimentos de urgência e emergência nas áreas de Saúde, Segurança, Trânsito e Defesa Civil, além dos serviços de abastecimento de água e coleta de lixo.

O Paço Municipal e os demais órgãos administrativos e não essenciais da Prefeitura — como a Central de Atendimento, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), o PLT/Poupatempo e as unidades da Rede Municipal de Ensino — não funcionarão neste dia.

O expediente no Paço Municipal retorna na quinta-feira, dia 10/07, a partir das 8h30, e os demais órgãos voltam a funcionar em seus horários habituais.

Opções de lazer



Parque Municipal das Crianças

Das 9h às 21h (exceto nas segundas-feiras).

Av. Brasil, 525 – Parque Fabricio.

Bosque Manoel Jorge

Das 5h às 21h.

R. Quinze de Novembro, 864 – Jardim Santa Rosa.

Playground Inclusivo nos jardins do Paço Municipal

Av. João Pessoa, 777, Centro.

Para serviços online, o cidadão pode acessar o site oficial da Prefeitura a qualquer momento.

🔗 www.novaodessa.sp.gov.br

Os serviços da Prefeitura de Americana considerados essenciais, como limpeza pública, atendimento médico de urgência e segurança pública, funcionam normalmente no feriado estadual de quarta-feira (9), Dia da Revolução Constitucionalista de 1932.

O expediente de serviços administrativos vai até terça-feira (8) e retorna na quinta-feira (10). Pela internet, a qualquer dia e horário, a população pode realizar pedidos, como protocolos e requerimentos de serviços, por meio do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no ícone “Americana Inteligente”.

Confira o que abre e fecha:

• Paço Municipal – Fechado;

• Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi – Funciona normalmente 24 horas;

• Pronto Atendimento do Antônio Zanaga – Funciona normalmente 24 horas;

• UPA São José – Funciona normalmente 24 horas;

• UPA Dona Rosa – Funciona normalmente 24 horas;

• Atendimento pré-hospitalar (Serviço 192) – Funciona normalmente 24 horas;

• Plantão odontológico no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) – Funciona das 8h às 12h;

• Unidades Básicas de Saúde – Fechadas;

• Núcleo de Especialidades – Fechado;

• Farmácia Central – Fechada;

• Departamento de Água e Esgoto (DAE) – Atende emergências todos os dias pelo telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h; WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelo site www.daeamericana.sp.gov.br, clicando em “Protocolos Digitais”;

• Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – Mantém uma equipe de plantão para o recolhimento de animais (cães e gatos) mortos, doentes ou feridos em vias públicas. Nas casas, o recolhimento é de animais mortos, apenas. O serviço funciona das 7h às 16h. O telefone para contato é 3467-2344;

• Guarda Municipal (GAMA) – Atende normalmente 24 horas. A população pode ligar no telefone 153;

• Biblioteca Municipal – Fechada;

• Parque Ecológico – Aberto das 8h às 16h;

• Jardim Botânico – Aberto das 6h às 20h;

• Parque Natural Nilton Pinto Duarte – Aberto das 8h às 20h;

• Centro Cívico – Pista de atletismo aberta até as 22h, com entrada pela Rua Bahia;

• Coleta de lixo domiciliar – Realizada normalmente;

• Coleta seletiva – Não será realizada;

• Ecopontos – Fechados;

• Assessoria de Imprensa – Atendimento de plantão.

Sumaré

A Prefeitura de Sumaré informa à população o esquema de funcionamento dos serviços públicos municipais durante o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, que será celebrado na quarta-feira, 9 de julho.

As atividades administrativas serão suspensas na data, com retorno previsto para quinta-feira, 10, mas os serviços considerados essenciais continuam em funcionamento.

Saúde: atendimento garantido 24 horas

Os atendimentos de urgência e emergência da Rede Municipal de Saúde serão mantidos durante todo o feriado. As unidades funcionarão normalmente, em regime de 24 horas:

– UPA Macarenko – Rua Vinicius de Moraes, nº 380, Jardim Macarenko – (19) 3903-1455

– UPA Matão – Av. Emílio Bosco, nº 1.620, Jardim Santa Clara – (19) 3864-1194

– UPA Área Cura – Rua Luciano Ramos Ayala, nº 580, Jardim Denadai – (19) 3838-0018

– PA Maria Antônia – Rua Isabel Luna Tavares, nº 63 – (19) 3832-1288

– PA CIS Nova Veneza – Rua Paraíba, nº 211, Jardim Nova Veneza – (19) 3864-1305

– Central de Ambulâncias de Transporte de Acamados – funcionamento ininterrupto, todos os dias

As farmácias municipais funcionarão na quarta-feira (9) das 8h às 17h, nas seguintes unidades: CIS Nova Veneza, USF Santa Clara e USF Denadai.

As Unidades de Saúde da Família (USFs), o Ambulatório de Especialidades e demais serviços da rede municipal de saúde estarão fechados durante o feriado e retomam os atendimentos na quinta-feira (10), conforme o horário habitual de cada unidade.

Segurança e trânsito

A Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros e os agentes de trânsito da SMMUR permanecem de plantão, com equipes mobilizadas para o atendimento à população durante todo o período do feriado.

Serviços de limpeza urbana

O serviço de coleta de lixo domiciliar seguirá normalmente, sem alterações no cronograma. Os cemitérios municipais estarão abertos para visitação das 7h às 17h. O serviço de velório também funcionará normalmente, conforme a demanda.

Repartições públicas

Os atendimentos nas unidades do Procon, Banco do Povo, Sebrae Aqui e nas secretarias administrativas estarão suspensos na quarta-feira (9), com retomada das atividades prevista para quinta-feira (10).

Lazer e espaços públicos

As praças, parques e demais espaços de lazer do município permanecem abertos ao público, seguindo o horário de funcionamento regular de cada local.

Telefones de emergência

A população pode acionar os serviços emergenciais pelos seguintes canais:

– Guarda Municipal – 153

– Corpo de Bombeiros – 193

– Defesa Civil – (19) 3873-2656

