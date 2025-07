A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), abriu licitação para permissão onerosa de uso de áreas públicas em praças e quiosques de alvenaria. Ao todo, são disponibilizados nove espaços em diferentes regiões do município, para fins de exploração comercial e de lazer.

Os interessados podem ter acesso ao edital até o dia 21 de julho, pessoalmente na Unidade de Suprimentos da Prefeitura, localizada na Avenida Brasil, nº 85, 1º andar, das 9h às 16h, ou pelo site www.americana.sp.gov.br.

A licitação será realizada na modalidade concorrência pública presencial, do tipo maior lance, com entrega da proposta de preços e da documentação de habilitação marcada para 22 de julho, das 8h às 9h15, e abertura das propostas às 9h30.

Entre os espaços disponibilizados, estão cinco praças públicas para instalação de quiosque tipo contêiner, nos bairros Jardim São José, São Manoel, Jardim Esplanada, São Vito e São Domingos (a compra e instalação dos contêineres serão de responsabilidade exclusiva do ocupante, seguindo critérios e exigências estipuladas pela Prefeitura); dois quiosques de alvenaria, na Praça Comendador Müller, no Centro, e no Parque Novo Mundo; e duas áreas públicas para outras atividades, ambas no Parque Industrial 9 de Julho.

“Essa é uma ótima oportunidade para valorizar os espaços públicos da nossa cidade, ao mesmo tempo em que fortalece a economia e o empreendedorismo local. Queremos estimular o uso consciente das praças, oferecendo estrutura adequada para comerciantes e mais opções de lazer e serviços para a população. É um modelo que beneficia o município como um todo, com geração de emprego, renda e revitalização urbana”, destaca o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A permissão de uso tem como objetivo oferecer um espaço seguro e adequado para que pequenos e microempresários desenvolvam atividades de comércio e de lazer, contribuindo para atender a demanda dos frequentadores das praças, resguardar o patrimônio público, dar cumprimento à sua função social e proporcionar aumento na geração de empregos, renda e qualificação profissional.

Mais informações podem ser obtidas junto à Unidade de Suprimentos, presencialmente ou pelo telefone (19) 3475-9046.

