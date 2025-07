3º Rock Day em Americana começa sexta-feira com entrada solidária

O Rock Day Americana está de volta para sua terceira edição, nos dias 11 e 12 de julho, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado à Avenida São Paulo, 1.293, Jardim São Paulo. O evento começa sexta-feira (11) às 17h e segue no sábado (12), a partir das 15h, com atrações de peso como Biquini Cavadão – que completa 40 anos de jornada em 2025 -, Viper e bandas da cena roqueira regional, além de praça de alimentação completa, feira de artesanato e brinquedos para as crianças.

A entrada será solidária, com a doação de um shampoo infantil, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. O Fundo Social também estará presente com a barraca de lanche de pernil, com recursos das vendas revertidas para apoiar estas famílias.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância do evento para o calendário cultural de Americana. “Estamos muito felizes em trazer uma programação diversificada, com bandas de renome e talentos locais, em um ambiente seguro e acolhedor para as famílias de Americana e região”, disse.

Confira a programação:

11/07 (Sexta-feira)

18h – Frann Azalim

20h – Biquini Cavadão

12/07 (Sábado)

16h – CTC

18h – Purgatory (Iron Maiden Cover)

20h – Viper

Além do lanche de pernil, o público vai encontrar na praça de alimentação opções como hambúrgueres, churrasco, lanches e bebidas. A feira de artesanato Ameriart estará presente com exposição de trabalhos de artesãos locais e as famílias ainda podem se divertir na área kids com brinquedos infláveis para o público infantil.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, destacou detalhes do evento, que vai agitar o fim de semana de celebração do Dia Internacional do Rock, comemorado mundialmente em 13 de julho. “O Rock Day Americana 2025 promete ser inesquecível, com uma programação incrível e ótimas opções gastronômicas para todos aproveitarem durante os dois dias de evento. Temos opções artísticas para os mais diversos estilos e o cardápio da praça de alimentação também será cheio de variedade”, afirmou.

O Rock Day Americana é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em produção com a Bokme! Produções, e conta com o patrocínio da Labutare Construtora e Incorporadora como apoiadora, através do Programa Conexão Cultura.

Nas edições anteriores, o evento teve apresentações de bandas como Ira! (2024), Plebe Rude e Dead Fish (2023).

Biquini Cavadão 40 anos

Surgido em 1985, o Biquíni Cavadão nasceu do encontro, ainda em colégio, de Bruno Gouveia (vocal), Miguel Flores da Cunha (teclados), Sheik (baixo) e Álvaro Birita (bateria). Eles contaram com a ajuda de Herbert Vianna, dos Paralamas do Sucesso, na gravação de sua primeira música – “Tédio” – que lhes rendeu a gravação do primeiro disco pela Polygram e prêmios como banda revelação. Não demorou muito para eles completarem a formação com Carlos Coelho nas guitarras e a banda carioca se consolidar, acumulando sucessos que transcendem o tempo.

Em 40 anos ininterruptos de estrada, a banda se consolidou como um quarteto e segue produzindo. Em 2024, lançou o álbum Vou Te Levar Comigo e os EPs Lado B e Como Nascem as Canções, mantendo vivo nos corações roqueiros a mesma energia dos jovens Bruno, Miguel, Álvaro e Coelho, que iniciaram esta jornada nos anos 80.

Serviço

Rock Day Americana

11 e 12 de julho (sexta-feira e sábado)

Entrada solidária (1 shampoo infantil)

CCL Americana – Av. Brasil, 1.293, Jardim São Paulo

