Nesta quarta-feira, 9 de julho, o estado de São Paulo homenageia a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento que entrou para a história como a maior mobilização armada paulista contra o governo federal. A revolta, que durou cerca de três meses, tinha como principal objetivo exigir uma nova Constituição para o país, em um momento de instabilidade política sob a liderança de Getúlio Vargas.

Milhares de paulistas, entre civis e militares, aderiram à causa. Entre os símbolos desse levante estão os jovens Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Dráusio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade, que deram origem à sigla M.M.D.C. Dois deles, Martins e Dráusio, foram sepultados no Cemitério da Consolação após serem mortos durante as manifestações em maio daquele ano. Posteriormente, na década de 1950, os restos mortais foram transferidos para o Obelisco Mausoléu do Ibirapuera, onde permanecem até hoje, junto a outros combatentes.

O Cemitério da Consolação é um dos mais tradicionais da capital paulista e desempenha um papel relevante na preservação da memória da cidade. Além dos monumentos e jazigos de personalidades históricas, o espaço abriga importantes obras de arte tumular, assinadas por nomes consagrados.

A Consolare, concessionária que faz a gestão do local, oferece visitas mediadas ao público todas as segundas-feiras, às 14h, conduzidas por Francivaldo Gomes, conhecido como Popó. Há mais de duas décadas, ele apresenta aos visitantes histórias e curiosidades que conectam a arte funerária à história de São Paulo.

“As visitas mostram que o cemitério é muito mais do que um lugar de despedida. É um espaço onde a história da cidade ganha vida, onde cada túmulo pode contar uma trajetória que ajuda a entender São Paulo e quem somos hoje”, afirma Popó.

Os passeios revelam ao público uma nova forma de olhar para os cemitérios, como espaços de memória, cultura e reflexão sobre a trajetória da cidade e de seus moradores.

Visitação mediada revolucao

Todas as segundas-feiras do mês ocorre uma visita mediada no cemitério da Consolação, os ingressos são disponibilizados de forma gratuita semanalmente.

Onde: Cemitério da Consolação (R. da Consolação, 1660 – Consolação, São Paulo).

Quando: todas as segundas-feiras.